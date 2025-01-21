缺工問題有解！台灣中小型製造廠三週導入UR焊接機器人 效率提升80%

台北2025年1月21日 /美通社/ -- 隨著製造業缺工問題日益嚴重，如何在保持產品品質的同時解決人力短缺，成為許多中小企業的首要課題。台灣彰化市的順富企業社近期成功案例（完整案例請點選查看官網），為台灣中小型製造業提供了一個具體可行的解決方案。

順富企業社是一家專營焊接的家庭代工廠，提供包括CO2焊接、電銲、氬焊及不鏽鋼焊接等多樣化服務。面對長期缺工和健康隱憂的挑戰，公司決定引進優傲科技（Universal Robots）的UR10e協作型機械手臂，搭配樂飛特科技的焊接軟體。

令人驚豔的是，即使負責人林聖瑋先生此前完全沒有機械手臂操作經驗，也不具備編程背景，仍然在短短三週內就能獨立操作設備。這歸功於該設備的直觀設計和簡易操作介面，再加上完善的售後技術支援。

導入自動化後，順富企業社的生產效率獲得顯著提升，作業時間縮減約80%。這不僅解決了缺工問題，更讓企業能夠將更多精力投入在業務拓展上。值得注意的是，自動化不僅降低了時間和人力成本，還能確保焊接產品的高品質。

優傲科技台灣業務總監鍾秉光表示：「在台灣，不論大型或中小型企業皆面臨嚴重的缺工問題，且作業環境影響人才招募。透過協作型機器人，我們不僅協助企業解決缺工困境，更能提升工作環境品質，為傳統產業注入創新動能。未來我們將持續深化在地服務，協助各種規模的產業邁向自動化新里程。」

順富企業社的成功轉型顯示，即使是家庭式小型工廠，也能透過適當的自動化方案提升競爭力。這為台灣眾多面臨相似挑戰的中小型製造業，提供了一個值得借鑑的範例。

關於優傲科技 Universal Robots

Universal Robots為全球協作型機器人（cobot）領導品牌，產品在各個行業廣泛應用。我們的企業使命簡單明瞭：不分時地、人人受用的自動化。我們在全球銷售超過 90,000 台協作型機器人，更推出使用者友善平台，藉此透過直覺化的 PolyScope 軟體、屢受獲獎的培訓內容、完善的售後服務以及全球最大協作型機器人生態系統，為客戶提供豐富選擇與創新優勢。

優傲科技所屬的Teradyne Robotics為自動化測試設備及先進機器人技術大廠泰瑞達（Teradyne，NASDAQ：TER）旗下一員。

如需了解更多資訊，歡迎造訪官網：www.universal-robots.com/tw。

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SOURCE Universal Robots A/S