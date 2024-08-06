URBAN REVIVO拓展國際市場，將在馬來西亞開設更多門店

「今年是FMG國際業務的一個重要里程碑，」FMG國際業務首席執行官Richard Tang在談到集團即將實施的開店計劃時說。

即將開業的兩家UR商店面積均超過2萬平方英尺，將與現有的UR 1 Utama和UR Pavilion商店一起，加強UR在馬來西亞城市黃金購物區的影響力，為進一步發展奠定基礎。該品牌還計劃進軍紐約和倫敦等主要時尚市場。

休閒裝品牌BENLAI將於今年第四季度在曼谷One Bangkok開設首家門店。該店面積將超過13000平方英尺。作為一個通過集成高性能科技和可持續面料重新定義休閒裝的創新品牌，BENLAI將舒適性放在首位，其支撐理念是通過先進科技提高穿著性能。通過融入高性能技術，BENLAI確保其產品具有功能性、舒適性和可持續性。此外，該品牌還倡導使用環保面料，旨在促進時裝業的可持續發展。

Tang補充說：「作為一個目標明確的時尚集團，我們很自豪能在馬來西亞市場有一個成功的開端。我們計劃在馬來西亞、泰國等國家開設更多門店，致力為全球消費者提供卓越的購物體驗。」

關於Urban Revivo

URBAN REVIVO (UR)成立於2006年，是一個時尚先鋒品牌，致力於提供創新、高品質、可持續的設計，提昇平價高級時裝的檔次。UR在中國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓開有400多家門店，並在歐洲、北美等地建立了廣泛的在線網絡，通過先進的供應鏈管理和技術確保達到最高標準。該品牌的使命是讓每個人都能穿上高品質的時裝，成為全球最具影響力的時裝品牌。

SOURCE FMG