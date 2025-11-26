UWANT友望 行業首創 D700PRO 推入式除臭平躺自清潔吸塵洗地機｜大頭2.0 D型履帶式滾刷無線家用洗地機
26 11月, 2025, 15:48 CST
旗艦級清潔力：152cm²寬幅滾刷6倍清潔面積、23000Pa澎湃鯨吸、35N智能加壓、RGB 4D自淨島（綠/藍/紫/紅）+100℃熱水自清潔與烘乾，推入式除臭從源頭拒絕異味。
香港2025年11月26日 /美通社/ -- 面對寵物腳印、孩子奶漬、廚房油污與乾濕混合垃圾，UWANT友望D700PRO以首創大頭2.0 D型履帶式寬幅滾刷+推入式除臭，帶來152cm²超廣觸地面積、23000Pa澎湃鯨吸與35N智能加壓；配合RGB 4D自淨島、100℃熱水自清潔與烘乾，自殺菌、自烘乾、自除臭，真正做到高效、衛生、省心。
旗艦級清潔力：寬幅高效，乾濕同時搞定
- 寬幅滾刷｜152cm²大觸地面積，6倍清潔效率
- 澎湃鯨吸｜23000Pa頂配吸力，乾濕皆吸無殘留
- 智能加壓｜35N強下壓力，深層瓦解頑固污漬
- RGB 4D自淨島｜綠/藍/紫/紅多光譜，從顯塵、自清潔到烘乾除菌
- 100℃熱水自清潔+烘乾｜UVC與遠紅外線協同，99.99%抑菌
- 推入式除臭｜全鏈路除臭抑菌，從源頭拒絕異味
- IPX-6地刷可浸泡清洗｜滾刷更潔淨，衛生度持久
- LED螢幕+語音通知｜三檔水量模式，狀態一目了然
- 0重力懸浮手柄｜自適應角度，久拖不累、輕鬆貼邊低趴
全新D型寬幅滾刷：6倍清潔面積，時間減半
- 大頭2.0 D型履帶式滾刷相較傳統圓形滾刷，觸地面積擴至152cm²，有效面積提升、來回趟數顯著減少，客廳走廊一次清潔更高效。
- D型貼牆結構，踢腳線、牆邊與家具腿周邊清潔死角大幅縮小。
澎湃鯨吸23000Pa：乾濕垃圾一網打盡
- 高速風道深度吸除湯水、咖啡、奶漬與餅乾屑、毛髮，避免「拖而不淨」與殘水回污。
- 搭配雙排恆壓刮水設計，上下貼合控水，清潔後地面乾爽。
35N智能加壓：深層擦洗更徹底
- 強下壓力模擬手動重壓擦洗，針對油垢、黏附污痕與瓷磚縫間頑渍效果更佳。
- 與水量/吸力聯動，兼顧清潔效果與續航
RGB 4D自淨島：從顯塵到烘乾，完整衛生閉環
綠光照：細小灰塵可視化
- 顯塵更清晰，提升清潔覆蓋率，新手也能少遺漏。
藍光掃：深度自清潔與巡檢
- 清潔過程動態監測並助力自清潔流程，對內外滾刷的潔淨度更可控。
紫光射（UVC）：高效殺菌
- UVC紫外線聯動，對常見細菌抑制更徹底，官方數據顯示除菌率達99.99%（經檢測中心認證）。
紅光烘：遠紅外線速乾
- 清潔結束後紅外線輔助烘乾，滾刷與管道快速乾燥，抑制潮濕與異味。
100℃熱水自清潔+烘乾：深層潔淨，持續衛生
- 100℃熱水自清潔，瓦解頑固油漬、去除殘留黏污。
- 遠紅外線+熱風烘乾，靜音運作約46.5dB，並提升滾刷使用壽命（數據來源：UWANT實驗室）。
推入式除臭與全鏈路抑菌：異味問題源頭解決
- 生物分層祛味技術：污水箱內除臭粒子遇水釋放活性，快速附著並破壞菌膜與蛋白質，主動抑制水中微生物滋生，異味不積累。
- 全鏈路除臭：管道熱風烘、刷頭烘、電解水抑菌、UVC紫外、100℃熱洗與接觸式熨燙多點聯動，長效維持機內衛生。
- 獨立電解魔方：即時生成電解水，實測對大腸桿菌與金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%（檢測報告編號：2024SP02334R01/RO2）。
使用體驗與操控：貼邊低趴，久拖不累
- 平躺結構+最低清潔高度約12cm，輕鬆伸入沙發底、床底。
- 0重力懸浮手柄，自適應角度與腕力分配，久拖不痠痛；貼牆推行更順暢。
- LED螢幕+語音提示：水量/電量/狀態即時通告；三檔水量模式對應不同地面與污漬。
- Low Mode：木地板友好，少量積水與灰塵
- Medium Mode：磁磚與硬質地面，毛髮/碎屑穩定清除
- High Mode：頑固油漬與乾涸污痕深層處理
適用場景與人群
- 寵物家庭：毛髮與腳印、濕污意外
- 有娃家庭：奶漬/醬料/顏料混合污漬
- 廚房/餐區：油污與湯汁、碎屑交混
- 大戶型與混合地面：瓷磚、複合木地板、低絨地毯的高頻保潔
UWANT友望長期投入研發，圍繞滾刷、手柄力學、傳動與水路系統進行系統化創新，並獲多項國家實用新型專利認證。D700PRO核心技術包括：
- D字頭滾刷：提升貼邊覆蓋與轉角清潔率，牆邊、家具腳更到位。
- 懸浮手柄：優化受力分配，長時間清潔更省力、轉向更靈活。
- 滾刷減速箱：輸出更穩、更低噪，面對高壓拖地亦不易卡滯。
- 污水箱氣液/固液分離：有效降低二次污染與異味回流，清理維護更省心。
- 清水檢測與電解水結構（部分項目為專利申請中）：守護用水安全，地面更潔淨安心。
常見問題FAQ
常見問題
Q：木地板會不會過濕傷地板？
A：三檔水量智能調節並配合強吸回收殘水，Low模式友好；清潔後自動烘乾滾刷，降低潮氣殘留。
Q：毛髮會纏繞嗎？
A：D型履帶式寬幅滾刷與自清潔流程可有效減少纏繞；建議定期檢查滾刷並視情況浸泡清洗（IPX-6）。
Q：異味如何避免？
A：推入式除臭與生物分層祛味技術從污水箱源頭抑制微生物，配合RGB 4D自淨島的UVC與紅外烘乾，全鏈路抑菌除味。
Q：可處理低絨地毯嗎？
A：可進行表面與淺層清潔；若需深層拍打除塵蟎，建議搭配專用機型。以實際模式說明為準。
Q：續航能否覆蓋全屋？
A：約50分鐘續航，搭配寬幅滾刷高效率，一次覆蓋更大面積；建議按區域分段清潔以確保效果。
購買渠道：https://uwant.com.hk/products/uwant-d700pro-wet-dry-vacuum?utm_source=PR_MTS
