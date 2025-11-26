UWANT友望 行業首創 D700PRO 推入式除臭平躺自清潔吸塵洗地機｜大頭2.0 D型履帶式滾刷無線家用洗地機

旗艦級清潔力：152cm²寬幅滾刷6倍清潔面積、23000Pa澎湃鯨吸、35N智能加壓、RGB 4D自淨島（綠/藍/紫/紅）+100℃熱水自清潔與烘乾，推入式除臭從源頭拒絕異味。

香港2025年11月26日 /美通社/ -- 面對寵物腳印、孩子奶漬、廚房油污與乾濕混合垃圾，UWANT友望D700PRO以首創大頭2.0 D型履帶式寬幅滾刷+推入式除臭，帶來152cm²超廣觸地面積、23000Pa澎湃鯨吸與35N智能加壓；配合RGB 4D自淨島、100℃熱水自清潔與烘乾，自殺菌、自烘乾、自除臭，真正做到高效、衛生、省心。

旗艦級清潔力：寬幅高效，乾濕同時搞定