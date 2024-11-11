東軟智慧教育平台V3.0：助力高校實現「教-學-管-訓-評」一站式人才培養

香港2024年11月11日 /美通社/ -- 在2024世界數字教育大會閉幕式上，發佈的《中國智慧教育發展報告2023》明確指出智慧教育是數字教育發展的高級階段。高校在實際發展智慧教育的道路上，面臨著缺少一體化的教學平台、優質的產業化教學資源，以及對專業、課程目標科學評價的困境。

基於此背景和院校需求，東軟教育依托產業優勢與學歷教育的辦學積澱，將東軟三所大學經過實踐驗證的先進教育理念、方法、模式、體系、標準等數字化、產品化、平台化，並在持續應用、反饋與迭代升級基礎上，構建了覆蓋教學資源管理、教育教學實施、教育質量評價各環節，具備「五新」「四性」屬性、符合4S服務（CaaS-內容即服務，SaaS-軟件即服務，PaaS-平台即服務， DaaS-數據即服務）要求的東軟智慧教育平台，輔助高校實現專業人才培養質量有效提升。

東軟智慧教育平台是面向高校的一站式數字化平台，依托東軟產業優勢和教育積澱，以學生為中心、成果為導向、以應用驅動數字技術與學生學習、課堂教學、教學管理的有機融合，覆蓋「教-學-管-訓-評」典型應用場景。將數字技術深度融入專業人才培養全過程，助力高校數字化轉型。

東軟智慧教育平台建設理念

東軟智慧教育平台將數字技術深度融入專業人才的培養過程中，可貫穿人才培養方案、課程教學、課程實踐、綜合實訓、素質活動、畢業設計全流程，全方位支持專業人才培養。

以學生為中心，成果導向設計。平台以學生的需求和學習成果為核心，確保所有功能和服務都圍繞學生的學習體驗和成果優化進行設計。強調以學習成果為導向，注重學習效果的量化和質量評估 。此外，平台設計通過數字技術支持，如利用大數據、人工智能、雲計算等技術手段，增強學生的學習過程以及教師的教學和管理工作，從而實現教學內容的個性化、學習進度的實時追蹤、以及教學資源的最優分配。平台覆蓋、融合了教學、學習、管理、訓練和評估等多種場景，可靈活模塊化組合。通過在不同場景下的有機融合和支持，平台能夠提供為學校提供更為豐富和靈活的教育服務，這種靈活性使得高校能根據自身的具體需求和發展階段選擇合適的服務模塊。

東軟智慧教育平台特色

服務八大教學場景的資源管理中心

資源管理模塊按個人資源庫和校本資源庫進行劃分，可管理的資源類型有「資料庫、試題庫、試卷庫、作業庫、項目庫、課程庫、活動資料庫、畢設資料庫、資源統計」等。作為基礎業務模塊，為「課程教學、項目實踐&實訓教學、作業測驗、考試、素質活動、畢業設計」等各教學環節提供資源建設、查找及管理服務。

向「全專業+多場景」教學提供一站式支持

平台支持教師根據實際需要靈活設置課程欄目；靈活設置課程目錄及對應學時、教學模式；靈活設置課程資源標籤、關聯知識點；靈活創建1-5級項目資源；可適配高校全學科專業方向，各種類型課程教學場景。

滿足基於知識圖譜的「精準化教學+個性化學習」

平台支持教師多途徑構建及多形態展示課程知識圖譜，可進行教學資源關聯掛載及基於知識圖譜自適應學習；同時基於可自定義考核規則及學習數據實現量化考核，實現「教有所依」、「學有所依」，助力教師針對性精準教學、學生個性化學習。

全方位、便捷式考試功能，高效應對各類考試場景

創建試題環節，通過智能識別技術，實現試題快速錄入、快速比對、快速糾錯、一鍵保存題庫，從而大幅度提升教師工作效率。系統支持手動與隨機組卷，便於教師根據教學目標、考試需求和學生特點靈活選擇。考前可靈活設置並一鍵發佈考試；考後自動閱客觀題，主觀題支持多人協作批閱，有效減輕教師負擔。

多樣化、輕量級在線訓練環境，全面支撐項目實踐、實訓開展

無縫結合實驗、實訓教學，支持從理論學習到實踐應用的完整教育路徑，提供豐富的貫穿實驗、實訓教學多樣化、輕量級的教學環境、使學生能夠「任務時間、任何地點」均能開展項目訓練，提升學生的實踐能力和解決問題的技能。

大模型增強的AI助手，革新傳統教學與學習方式

全平台提供伴隨式AI助手，提供7*24小時即時問答支持，幫助學生解決疑惑，減輕教師負擔；智能輔助教師構建項目資源，根據需求生成資源大綱和任務手冊；基於學生特點和學習行為，提供一對一精準輔導，從任務解析到代碼優化，給出改進建議和編程技巧；為師生提供個性化的學習和教學支持，提升教學質量和效率。AI助手具備持續學習能力，保證推薦資源的先進性和有效性。

自定義指標體系/考核標準/支撐數據的專業及崗位能力評價方案

從專業人才培養方案出發，基於系統各模塊功能及資源，將培養規格/崗位能力等層層分解落地至各類教學活動，再將產生的教學數據逐級向上匯總支撐實現評價指標的量化考核，最終生成能力畫像。支持學校按需設置個性化評價方案，利用線上線下教學數據實現多維度的專業、學生能力自動量化評價。

SOURCE 東軟教育