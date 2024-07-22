Valinor Pharma宣佈被Grünenthal收購，總交易價值約為2.5億美元

Grünenthal透過全股交易收購Valinor Pharma，並成為Movantik®（Naloxegol）的全球權利擁有者

Valinor Pharma自2023年初以來一直擁有Movantik，並利用Apollo Care的商業平台增加Movantik在美國的銷量，同時降低毛淨成本和營運成本

第一季度財務摘要包括收入增長150%和有史以來最高的EBITDA

芝加哥2024年7月23日 /美通社/ -- Valinor Pharma, LLC（簡稱「Valinor」）今天宣佈被Grünenthal收購，總交易價值約為2.50億美元的預付現金代價。

Valinor行政總裁Todd N. Smith表示：「今天的公告表明我們為患者和股東建立了重大價值。」「這次收購是在很恰當的時候，因為Valinor實施了一個創新的銷售和患者訪問工具商業平台，將為Grünenthal提供未來增長的堅實基礎。」

在過去12個月中，Valinor與Apollo Care合作實施了一套整合的銷售、分析、患者訪問和毛淨成本管理解決方案，為處方創紀錄的增長提供基礎，同時降低毛淨成本和營運成本。

Valinor總裁Ben Bove表示：「我們對團隊的傑出成就感到自豪。」「在短短的時間內，我們能夠透過執行創新的商業策略來改變Movantik的商業和財務表現，從而降低了毛淨成本，同時推動處方增長並改善患者接觸藥物的機會。」

在收購Valinor之前，Movantik的表現穩定下跌，但自2023年以來一直持續增長。受Movantik推動，Valinor的2024年第一季度淨收入比2023年第一季高150%，業務錄得有史以來最高的EBITDA。

Valinor主席兼HealthCare Royalty行政總裁Clarke B. Futch表示：「Valinor團隊執行的策略結合創新的Apollo Care解決方案在短時間內大幅改變了Movantik。「Valinor的表現證明，如Movantik這樣的差異化產品仍然可以透過正確的策略、工具和執行方式在成熟市場中取得非常成功。」

顧問

RBC Capital Markets, LLC擔任Valinor的首席財務顧問，Wells Fargo亦擔任財務顧問。McDermott Will & Emery LLP擔任Valinor的法律顧問。

關於Valinor

Valinor努力為患者、醫療保健人員和投資者帶來重大價值和影響。其基礎是基於簡單但強大的信念，即服務患者為先，並且在當今市場中可以實現治療成功的商業化。透過應用分析指導的商業專業知識和創新，我們可以幫助解決供應商、患者和其藥物之間的市場挑戰。有關詳細資訊，請瀏覽www.valinorrx.com。

關於Apollo Care

Apollo Care透過專門設計的技術開發和部署患者存取和分析解決方案，幫助製藥品牌解決商業挑戰。憑藉業界第一創新的歷史，Apollo Care正在重新考慮過時的行業實踐，以提供集成解決方案，以推動增長、優化毛淨成本並改善患者治療效果。Apollo Care總部位於美國伊利諾伊州芝加哥。有關詳細資訊，請瀏覽www.apollocare.com或在LinkedIn上關注我們。

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SOURCE Valinor Pharma