方程評估（Valtech Valuation）已為多個香港上市公司的須予公布的交易完成估值工作

香港2024年5月30日 /美通社/ -- 隨着香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）及香港交易所（港交所）對於重大收購及出售交易的披露要求日益嚴格，方程評估致力於協助企業完成更透明、公正和合理的業務估值披露，以滿足監管要求。方程評估顧問公司擁有良好穩健的業績記錄，為眾多企業提供獨立估值研究和支持。自證監會和港交所向香港上市公司2023年第四季發佈指引信以來，方程評估已為能源、能源分銷、虛擬資產、醫療保健、房地產投資和建築等行業提供了的估值支援服務，使它們所有的公告和通函得以順利發佈。

證監會和港交所均強調估值披露的重要性。不論企業是否聘請外部估值師，披露的關鍵在於估值方式、方法、主要輸入值和假設的質量。在香港，《國際評估準則》（IVS）被廣泛視為估值標準，用於確定估值意見和估值報告中應呈現或披露的必要信息。儘管《國際評估準則》提供了關於估值基礎、方法和報告的基本框架，但方程評估更進一步針對本地監管機構和港交所公開指導文件中的要點提升服務，完成更為具體和詳盡的披露。

方程評估相信，一份優秀的披露的內容是應該要維持相關性和公正性，並能清晰地解釋估值結論所考慮的關鍵因素，尤其是方法選擇、定量因素和主要假設。方程評估以此作為核心原則，結合香港市場的獨特的特徵和監管要求，向企業提供更貼合港交所規定的估值披露支援。

為準備專業估值報告和披露，評估師需要深入評估目標公司的營運模式、市場定位和發展計劃。此外，評估師亦要對公司的財務報表進行全面分析。在此過程中，對財務準則的深入理解十分重要，這部分工作需要應用香港會計師公會（HKICPA）的專業資格課程（Qualification Programme，簡稱QP）中的單元A或相等國際財務準則的專業知識。掌握充分背景後，評估師會為企業建立相應的估值模型。而要建立一個準確的財務模型，一般會應用特許金融分析師（CFA）協會的CFA課程或QP中的單元B加上穩固的金融市場專業知識。最後，評估師的經驗仍非常重要，特別是針對每個案例的情況作專業判斷。

儘管上市公司可以安排內部的財務團隊處理上述工作，但當評估收購或出售交易時遇到複雜情況，方程評估的估值服務便更具價值。常見的複雜情況包括了評估專注特殊市場公司、新經濟項目、關連方交易、確定運用比較法時是否詳盡無遺、可比公司的位置和市場、現金流折現模型中的詳細假設、期權、有條件支付等。透過第三方估值公司的評估流程，企業更能獲得一個獨立而客觀的估值。

關於方程評估- Valtech Valuation

方程評估是一家位於亞洲的專業評估顧問公司，融合了香港和新加坡兩地獨特的理念和優勢，專注於為企業提供國際水準的評估服務。如欲了解更多有關方程評估的資訊，請瀏覽方程評估全球應用程式 https://valuation.vip。

方程評估的跨境交易估值服務涵蓋大部份的行業，過去更曾協助客户完成世界銀行資助的投資項目。方程評估的評估團隊由各界精英組成，擁有多項國際公認的專業資格，包括博士、註冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）、皇家特許測量師學會的特許估值測量師（MRICS）以及持有美國註冊會計師協會（AICPA）的商業評估資格（ABV）和新加坡特許估值師及評估師資格（CVA）認證的評估師。

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SOURCE Valtech Valuation Advisory Ltd