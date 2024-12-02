方程評估Valtech Valuation因香港須予公布的交易中代價基準及業務估值披露要求增強而成為活躍評估機構

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 在當今不斷變化的監管環境中，進行合併、收購或處置的企業面臨監管機構越來越嚴格的審查。香港交易所（港交所）近年就須予公布的交易中代價基準和業務估值披露發布了指引，突顯了穩健、合規和透明估值的重要性。

支援須予公布的交易，確保其透明度和價值

自港交所發布指引以來， 方程評估已為涉及複雜及多樣化交易的公司提供估值服務。這些服務包括但不限於：

協助一家醫療服務集團進行重組，提供估值意見以簡化交易流程並滿足監管要求。

協助一家建築集團進行跨國收購，對市場可比公司和財務風險進行詳細評估，確保對價揭露的準確性。

協助一家房地產開發企業投資中國大陸的綜合房地產項目，進行房地產和商業估值評估。

協助一家提供環境衛生和航空餐飲支援服務的知名上市集團收購一家遍佈40多個城市的中國物業管理公司。

協助一家本地從事歐洲豪華汽車經銷的上市公司收購以歐盟為目標市場的電動車業務。

協助一家從事液化天然氣業務的國有上市企業收購中國大陸一個商業園區的熱力、空氣、水和電力系統資產組合。

上述的項目反映了方程評估能因應不同行業、交易結構和監管要求複雜性而作出應對，並交付了獨立估值的成果。

方程評估的優勢：全面的估值流程

在過去的服務中，方程評估已成功為各行業領域的公司提供服務，包括醫療保健、媒體、建築、再生能源和汽車等。方程評估支援的交易範圍廣闊，從大規模合併到策略性撤資和中型收購，都能夠滿足客戶的多樣化需求。

方程評估的方法建立於勤勉、專業和對合規性的承諾之基礎上。以下為方程評估的獨特之處：

1 .專注於合規而非成本

在方程評估，合規是首要的任務。方程評估並不標榜最低價格，而是通過估值報告的質量、深度和可信度來在業界競爭。這一策略確保他們可以部署必要的資源來執行評估工作。透過適當的估值流程，他們的客戶可以更好地為估值基礎上的監管審查做好準備。

2 .深入的市場研究

為確保每一份評估都能真實地反映市場狀況，方程評估會進行廣泛的市場和行業研究。透過深入分析經濟趨勢、行業基準和市場動態，方程評估能為客戶提供全面的評估觀點。

3 .跨多個數據來源的可比搜尋

方程評估利用多個資料來源和行業平台的數據，進行全面且詳細的可比搜尋。這種做法確保評估始終有可靠、相關且最新的數據作為支撐。

4 .詳細的財務分析

方程評估深入研究財務報表，仔細檢視歷史表現、現金流量趨勢和未來財務預測。這一全面的財務分析確保了每一項估值都具有充分的依據和合理性。

5 .批判性提問

除了進行估值之外， 方程評估還積極與客戶對話，幫助識別潛在的風險和值得特別關注的領域。透過提出關鍵性的問題， 方程評估幫助客戶主動解決問題，更好地預備來自監管機構的潛在提問，並進一步提高交易的透明度。

為更好合規的附加價值

方程評估的使命不僅僅是提供估值報告，更在於協助客户作出決策。方程評估為客户提供客觀和深入的估值見解和鼓勵更完善的盡職調查。這種積極主動的方法，不僅增强了交易的透明度，還能有效應對監管機構對上市公司披露的合理期望。

與方程評估合作，助力您的下一筆重要交易

方程評估很榮幸能夠為各行各業的香港和新加坡上市公司提供高質量的獨立評估服務。他們全面的評估方法不僅能夠確保交易合規性、還能協助建立信任，並為客戶的交易增添透明度。

在這個透明度和合理性至關重要的監管環境中，方程評估是您在須予公布的交易中值得信賴的企業評估合作夥伴。方程評估憑藉其盡責、有條不紊的方法，幫助企業合規、完善披露從而降低風險。

請立即聯絡方程評估，或瀏覽他們的網站 https://valtech-valuation.com 或 https://hk.valtech-valuation.com (中文) 或 https://valtech-valuation.sg (新加坡) 以了解他們如何支援您的業務需求。

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SOURCE Valtech Valuation Advisory Limited