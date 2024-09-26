ValueLabs 在 75 天內透過 AiDE® 節省 500,000 小時，目標是於 2025 年 3 月提升 40% 效率

印度海德拉巴2024年9月26日 /美通社/ -- AI 軟件和服務公司 ValueLabs 今日宣佈其生成式 AI 平台 AiDE®（全方位 AI 驅動）已取得顯著成果。在短短 75 天內，ValueLabs 在軟件產品開發、品質工程和 BPO 方面的各個項目共為全球客戶節省了 500,000 個工時。這相當於節省了 1,200 人一整年的工作時間。展望未來，該公司的目標是到 2025 年 3 月將所有客戶參與的效率提高 40%，力求將現有成果翻倍。

在特定情況下，生產力飆升了 4 倍，使成本節省和效率取得明顯的提升。據 ValueLabs 表示，未來將是人類與 AI 協同合作的時代，這種合作模式被稱為生成式 AI 網絡 (GAIN)。他們的願景是籍助 AiDE® 和將工程師數量增加 10 倍，使公司規模擴大 10 倍。

AiDE® 採用最高的安全性和合規標準，包括 SOC 2 Type II 認證，使其成為備受各界行業（包括受高度監管的行業）信賴的平台。

「這是人類和 AI 在生成式 AI 網絡 (GAIN) 協作的重要時刻。我們已經跨越了從 POC 到生產的間隙，而這只是開始。我們的下一個目標是在 75 天內節省 1,000,000 個工時。藉助 AiDE® 和 10 倍工程師的支持，擴大公司規模 10 倍是我們的最終目標」，ValueLabs 創始人兼行政總裁 Arjun Rao 表示。

AiDE® 是大中型企業的信賴之選。憑藉效率的提升和時程的縮減，ValueLabs 正大幅縮減產品路線圖，例如在某個案例中，更是從三年縮短至兩年。

ValueLabs 創新部門 Imagine 的行政總裁 Veda Reddy 續稱，「在企業 GenAI 採用和影響力方面，沒有單一通用的解決方案。我們已成功將我們的服務應用於客戶的多個領域和核心業務流程，包括受高度管制的環境，並實現了規模化擴展。透過 AiDE Fabric 所提供的可擴展、客製化且安全的模型、推理管道與工程組件，我們得以為每位客戶量身打造高度客製化的解決方案，以滿足其獨特的業務需求。與全球普遍關注編碼助理不同，我們正透過 AiDE® 啟用大規模端到端的業務流程，並確保其符合企業級的安全標準。」

關於 ValueLabs

ValueLabs 是一家以 GenAI 為驅動力的全球科技企業，專注於協助企業優化營運流程、縮短產品上市時程並提升客戶忠誠度。我們獨特的「人機協作」模式能以極速達成價值，同時確保無懈可擊的品質。我們在全球範圍內擁有 29 個據點、7,000 名員工和 300 名客戶。憑藉對卓越的不懈追求，我們在業界樹立了領先地位，獲得了超過 80 的員工淨推介分數 (NPS) 和超過 90 的客戶淨推介分數。

如需更多有關 ValueLabs 和 AiDE® 平台的資訊，請瀏覽 https://www.valuelabs.com/

SOURCE ValueLabs LLP