Vantage歡慶十五週年 聖誕促銷來襲

新聞提供者Vantage Markets
10 12月, 2024, 10:04 CST
瓦努阿圖維拉港2024年12月10日 /美通社/ -- 為慶祝成立十五週年，Vantage Markets特推出「 聖誕返現大放送」(Christmas Cashback Galore)促銷活動，在濃濃的節日氣氛中表達對客戶堅定支持公司發展的感激之情。在這個節日裡，這場鉅惠促銷活動為交易者提供了在自己最擅長的市場上進行交易的同時，賺取返現獎勵的機會。
「 聖誕返現大放送」促銷活動從2024年12月1日開始至2024年12月31日結束，符合條件的參與者可根據其交易量獲得最高1500美元的返現獎勵。隨著交易量的增加，返現金額也會逐步增加。這項活動體現了Vantage致力於和客戶分享成功果實，並銘記與客戶攜手同行的每一步。
參與方式
新用戶：新交易者需要先開設Vantage交易賬戶。註冊後，只要符合資格標準並在促銷期間進行交易，即可參與促銷活動。
老用戶：現有Vantage賬戶持有者可通過客戶門戶輕鬆參與促銷活動。
交易者可訪問官方「 聖誕返現大放送」活動頁面，查看完整的條款和條件，瞭解如何獲得最高獎勵。
回顧十五年來的卓越成就
憑借十五年來積累的行業專長，Vantage贏得了值得信賴的創新型經紀商的美譽，為客戶提供進入外匯、指數和大宗商品差價合約等多種市場的服務。客戶至上的理念、先進的工具和安全的平台使其成為全球交易者的首選。
「 聖誕返現大放送」促銷活動彰顯了Vantage對客戶的承諾，同時也是對其在交易行業所走過的輝煌歷程的紀念。隨著公司的不斷發展，Vantage將繼續致力於為交易者提供成功所需的工具、資源和機會。
在這個節日裡，與Vantage一起紀念十五年來的輝煌歷程，體驗交易加返現獎勵的雙重樂趣。
欲瞭解更多信息，請訪問Vantage Markets聖誕促銷頁面。
關於Vantage
Vantage Markets（又稱「 Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。
憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。
交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage
風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。
SOURCE Vantage Markets
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