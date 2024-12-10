Vantage歡慶十五週年 聖誕促銷來襲

參與方式

新用戶：新交易者需要先開設Vantage交易賬戶。註冊後，只要符合資格標準並在促銷期間進行交易，即可參與促銷活動。

老用戶：現有Vantage賬戶持有者可通過客戶門戶輕鬆參與促銷活動。

交易者可訪問官方「 聖誕返現大放送」活動頁面，查看完整的條款和條件，瞭解如何獲得最高獎勵。

回顧十五年來的卓越成就

憑借十五年來積累的行業專長，Vantage贏得了值得信賴的創新型經紀商的美譽，為客戶提供進入外匯、指數和大宗商品差價合約等多種市場的服務。客戶至上的理念、先進的工具和安全的平台使其成為全球交易者的首選。

「 聖誕返現大放送」促銷活動彰顯了Vantage對客戶的承諾，同時也是對其在交易行業所走過的輝煌歷程的紀念。隨著公司的不斷發展，Vantage將繼續致力於為交易者提供成功所需的工具、資源和機會。

在這個節日裡，與Vantage一起紀念十五年來的輝煌歷程，體驗交易加返現獎勵的雙重樂趣。

欲瞭解更多信息，請訪問Vantage Markets聖誕促銷頁面。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「 Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

SOURCE Vantage Markets