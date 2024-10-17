Vantage跟單交易步入以策略為中心的創新時代

這項新功能打破了完全跟隨信號提供者的限制。取而代之的是，用戶可以跟隨各種精心策劃的交易策略。

每個信號提供者最多可以提供10種不同的策略，每種策略都針對不同的交易風格和目標量身定製。跟單者可以使用新的預設篩選條件，包括「最多跟單」、「最高年回報率」、「低風險和穩定回報」、「高勝率」和「頂級信號提供者」，來同時選擇和跟隨多個策略。

此次升級還帶來了煥然一新的界面和增強的功能，便於探索和跟隨多個交易策略。其中包括很多對用戶友好的改進，如簡化的篩選途徑、更完善的搜索欄，以及更生動的個人資料和交易策略顯示。

Vantage用戶增長總監Lian J表示：「隨著多重策略功能的推出，我們的跟單交易者現在可以將資源投入到個性化和潛在的高績效交易中。這次升級不僅拓寬了他們的金融視野，還顯著提升了他們的交易體驗。」

立即在Vantage應用程式上探索跟單交易。

關於 Vantage

Vantage Markets（又稱Vantage）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF和債券等差價合約產品交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play下載Vantage應用程式。

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風險警告：交易差價合約和跟單交易涉及高風險，可能不適合所有投資者。您的損失可能會超過初始投資金額。跟單交易不能保證盈利，因為信號提供者的過往表現並不能表示未來結果。請確保您充分了解所涉及的風險，並在必要時尋求獨立建議。

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