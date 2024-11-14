Vantage Australia發佈周年紀念短片 慶祝交易創新15載

自成立以來，Vantage已在英國、澳洲、南非、開曼群島和瓦努阿圖獲得了許可證，成為值得信賴和受監管的經紀商。多年來，Vantage一直致力於成為交易者的典範品牌，與NEOM McLaren Extreme E、聯合國教科文組織和聯合國難民署等知名機構建立了合作，確保為社會做出積極貢獻。

Vantage Australia銷售主管Jack Kelly表示：「慶祝Vantage成立 15 周年不僅僅是為了紀念我們取得的成就，也彰顯出我們的交易者和團隊的共同追求和專業精神。這部里程碑式的短片濃縮了我們在交易創新和客戶體驗方面樹立新標準的歷程。在不斷挑戰極限的同時，我們將繼續致力於為交易者提供在快速發展的市場中茁壯成長所需的工具和支持。」

Vantage將繼續專注於設立新的行業標準，提供先進功能並幫助交易者取得成功。

點擊此處瞭解Vantage 15年的發展歷程，以及「終極交易工具」的實際運行情況。

點擊此處查看有關Vantage 15周年的更多信息。

關於Vantage

Vantage Markets （又稱「Vantage」）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的流動交易應用程式以及用戶友好型交易平臺，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智赢未来，一切尽在@Vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566)（簡稱「Vantage」）位於12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000（澳大利亞新南威爾士州悉尼市卡斯爾雷街12/15號），由澳大利亞證券和投資委員會（Australian Securities & Investments Commission，簡稱「ASIC」）授權和監管，AFSL 編號為428901。 衍生品交易會涉及重大風險，因此並不適合所有投資者。若您是專業客戶，您的損失可能遠遠超過您的初始投資。在購買我們的衍生品時，您並非實際擁有相關金融資產的權益、權利或義務。過去的表現並不代表未來的表現，稅法也可能會發生變化。本網站上的信息僅為一般性信息，並未考慮您的個人目標、財務狀況或需求。因此，在根據建議采取行動之前，您應根據自己的目標、財務狀況和需求，考慮相關建議是否適合您。我們建議您在必要時尋求獨立的建議。在做出任何交易決定之前，建議您考慮一下自己是否屬於我們的目標市場，查看我們的《目標市場判斷》(TMD)、閱讀我們的《產品披露聲明》(PDS)，以及其他法律文件，確保充分了解風險。我們建議您在必要時尋求獨立的建議。 * 「終極交易工具」是一個市場推廣術語，並不承諾任何具體的業績表現。

SOURCE Vantage