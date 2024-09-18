Vantage Australia成立15周年：戰略合作與創新發展的輝煌歷程

自成立以來，Vantage已取得了多項重大成就，成長的腳步從未停下。2021年，VantageFX更名為Vantage，這是一個關鍵性的轉變，意味著其業務范圍從外匯擴展到指數、股票、大宗商品、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約(CFD)交易服務。這一戰略轉型為Vantage成為領先的多元資產經紀商奠定了堅實的基礎。

2022年，Vantage與NEOM McLaren Extreme E車隊建立合作，正式進入賽車運動贊助領域，彰顯了該公司對可持續發展和創新的承諾。在媒體領域，Vantage與彭博媒體工作室(Bloomberg Media Studios)合作制作了《The Vantage View》系列視頻，進一步鞏固了Vantage在金融市場趨勢和情報方面的思想領袖地位。

Vantage與TradingView的集成，以及最近對網站的升級，都體現了Vantage致力於提升用戶體驗的決心。除交易服務外，Vantage還在企業社會責任方面做出了重大貢獻，包括支持聯合國教科文組織的教育活動，以及向聯合國難民署捐款10萬美元用於澳大利亞的難民項目。

Vantage Australia銷售主管Jack Kelly表示：「我們很高興迎來這一重要裡程碑。在這15年的發展歷程中，我們取得了令人矚目的成就，留下了創新、成長、卓越和影響力的光輝足跡。我期待著下一個精彩篇章的開啟，我們會一直與客戶並肩前行。」

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關於Vantage

Vantage Markets（又稱"Vantage"）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566)（簡稱"Vantage"）位於12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000（澳大利亞新南威爾士州悉尼市卡斯爾雷街12/15號，郵編：2000），由澳大利亞證券和投資委員會（Australian Securities & Investments Commission，簡稱"ASIC"）授權和監管，AFSL編號為428901。

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SOURCE Vantage