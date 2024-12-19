Vantage Australia慶祝2024年的輝煌成就

今年是Vantage與邁凱倫車隊合作的第三年，這一合作關係基於速度、精准和創新的共同價值觀。雙方共同利用賽車這一全球平臺，與數百萬車迷和交易者建立聯繫，進一步強化了Vantage對卓越性能和合作的承諾。

2024年也是Vantage成立15周年的重要里程碑，這標誌著公司從一個單一市場平臺成長為全球交易巨頭的歷程。多年來，公司為交易者提供了先進的工具、全面的教育和無縫的交易體驗。

Vantage Australia銷售總監Jack Kelly在回顧這一年時表示：「 2024年對Vantage來說是非凡的一年。從慶祝15年的創新歷程，到獲得創紀錄數量的行業獎項，再到與邁凱倫車隊建立卓越的合作夥伴關係，我們在各個方面都展示了我們對卓越的承諾。展望未來，我們將繼續致力於提供世界一流的交易解決方案，同時促進與客戶和合作夥伴之間的信任、創新和有意義的聯繫。」

除了在業務上的成功，Vantage還通過Vantage基金會在心理健康、金融知識普及和社交孤立等重要社會問題上產生了重大影響。通過支持當地慈善機構和全球倡議，Vantage繼續展現其致力於建設更強大社區並帶來積極影響的承諾。

展望未來，Vantage計劃在2024年取得成功的基礎上，持續推動創新，提升客戶體驗，並進一步努力在交易行業內外產生持久的影響。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平臺，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

本文中提及的任何數字或獎項均與Vantage企業集團有關。

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SOURCE Vantage