Vantage Connect在2024年全球外匯獎 -- B2B中第二次榮獲「最佳交易執行獎」

Vantage UK首席執行官David Shayer表示：「我們很榮幸獲得『最佳交易執行獎』。在Vantage Connect，我們擁有一支專注於監測和改善交易環境的專業團隊，使我們能夠為機構客戶提供低點差的快速執行服務。這次獲獎再次證明了我們致力於幫助金融機構和公司能夠充滿信心地抓住市場機遇。」

Vantage Connect致力於對創新和卓越的不斷追求，鞏固其作為B2B外匯交易行業領導者的地位。公司將繼續堅持為機構客戶提供卓越的價值和服務。

欲瞭解有關Vantage Connect及其屢獲殊榮的交易執行服務的更多信息，請訪問connect.vantagemarkets.co.uk。

關於Vantage UK

Vantage UK（或 Vantage Markets）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage UK超越了經紀商的角色，提供值得信賴的交易生態系統以及用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住交易機會。

交易有道，智贏未來，一切盡在vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

風險警告：差價合約和點差交易是複雜的工具，並且由於槓桿作用，會有快速虧損的高風險。73.5%的散戶投資者賬戶在與該提供商進行差價合約和點差交易時會虧損。您應該考慮自己是否瞭解差價合約和點差交易的運作方式，以及自己是否能夠承擔虧損的高風險。如有必要，請尋求獨立建議。

SOURCE Vantage