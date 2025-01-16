Vantage Markets將入金獎勵擴展至跟單交易帳戶

這一舉措使交易者（包括信號提供者和跟單者）：

能夠選擇和複製我們不同交易者的策略，這些交易者擁有各種不同產品的投資組合。 通過首次和後續入金獲得額外獎勵金，增強資金實力，從而獲得更多市場機會。 通過增加市場參與來提升交易技能。 解鎖獲得更高潛在利潤的機會。

獲取入金獎勵的步驟非常簡單：

開設跟單交易帳戶：適用於信號提供者和跟單者。 完成首次入金：可獲得最高500美元的獎勵金（以基準貨幣計算）。 進行後續入金：享受額外入金獎勵，獎勵上限根據您所在地區而定。

Vantage Markets跟單交易項目經理Austin Law表示：「跟單交易者人數的增長證明了我們應用程式產品的強大實力。我們很高興能夠為用戶提供更多機會來交易他們喜愛的產品。此次改進凸顯了我們致力於建立充滿活力且回報豐厚的交易社群的承諾。」

該計劃將成為Vantage Markets不斷擴展的福利體系中的一個永久性功能，為資深交易者和初學者提供他們成功所需的工具。

對於初學者： 超低的入門門檻、先進的跟單模式，以及接觸超過86,000名交易者的繁榮社群。

超低的入門門檻、先進的跟單模式，以及接觸超過86,000名交易者的繁榮社群。 對於資深交易者：高達50%的利潤分成選項、靈活的策略選擇，以及無縫集成的MT4/MT5平台。

立即開啟您的跟單交易之旅

立即下載Vantage Markets應用程式，解鎖強大的交易功能和眾多福利。

更多信息，請訪問Vantage Markets跟單交易。

關於Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活而強大的CFD產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個用戶友好型的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play 上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

SOURCE Vantage