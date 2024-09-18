Vantage Markets慶祝15周年：創新終極交易工具的輝煌歷程

自成立以來，Vantage 已經取得了塑造其成長的重大里程碑。2021 年從 VantageFX 更名爲 Vantage，標誌着其關鍵性的轉變，業務從外匯差價合約擴展到更廣泛的差價合約産品，包括指數、股票、大宗商品、交易所交易基金（ETF）和債券。這一戰略性的發展奠定了 Vantage 作爲全球領先的多資産差價合約經紀商的基礎，目前該公司爲超過 500 萬客戶提供服務。

2022年，Vantage 攜手 NEOM 邁凱倫 Extreme E 車隊進入賽車運動贊助領域，彰顯了該公司對可持續性和創新的承諾。在媒體領域，與 Bloomberg Media Studios 合作推出的 「The Vantage View」 系列視頻，大大提升了 Vantage 在金融市場趨勢和情報方面的知名度與參與度。

Vantage 首席營銷官 Geraldine Goh 表示：「在 Vantage，我最難忘的經歷之一就是親眼見証了公司的國際擴張。從開設新的國際辦事處到調整我們的服務以滿足不同地區交易者的獨特需求，我們團隊內部的協作精神將每一個挑戰都轉化爲了機遇。」

Vantage 致力於提升用戶體驗，這在其與 TradingView 的整合以及最近對網站的更新中得到了體現。Vantage 應用程式上跟單交易的推出以及重新設計的指數差價合約産品，進一步凸顯 Vantage 致力於提供直觀、用戶友好的解決方案，幫助交易者以較低的成本實現投資組合的多元化。

除了交易業務外，Vantage 還在企業社會責任方面做出了重大貢獻，包括支持聯合國教科文組織（UNESCO）的教育倡議，並向聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）捐贈了10萬美元，用於支持澳大利亞的難民計劃。

Vantage 首席策略與交易官 Marc Despallieres 表示：「對 Vantage 而言，擴展我們的國際業務是一個決定性的時刻。從一家本地經紀商發展成爲國際市場參與者，需要我們在信任、透明度和合規性方面建立良好的聲譽。這一基礎使我們能夠不斷適應和創新，爲不同地區的交易者提供先進的工具和技術。值此慶祝 15 週年之際，我們對卓越的承諾依然堅定不移，我們很高興能繼續這段旅程，為客戶的交易活動提供支援。」

在 這裏 了解 Vantage 的 15 年歷程。

關於Vantage

Vantage Markets （也稱Vantage）是一家多元資産差價合約（CFD）經紀商，爲客戶提供靈活而強大的CFD産品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。

憑借超過 15 年的市場經驗，Vantage 不再滿足於經紀商的角色，它還提供一個值得信賴的交易生態繫統、一個 屢獲殊榮的移動交易應用程式 以及一個用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。現在可以在 App Store 或 Google Play 上下載Vantage 應用程式。

交易有道，智贏未來，一切儘在Vantage。

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的虧損可能會超過初始投資。

*免責聲明：「終極交易工具」是一個營銷術語，不能爲業績提供保証。

SOURCE Vantage