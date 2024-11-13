Vantage Markets慶祝15週年交易歷程，活動獎品價值高達111,000美元

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Vantage

13 11月, 2024, 18:14 CST

瓦努阿圖維拉港2024年11月13日 /美通社/ -- Vantage Markets（簡稱「Vantage」）欣然宣布啟動「Vantage尊享促銷活動」（Vantage First Class Promo），以此作為對特定區域交易者15年成功交易歷程的特別紀念。此次促銷活動是Vantage向交易者表達感激之情的一種方式，提供高端的禮品以彰顯公司持續促進增長這些快速發展市場的承諾。本次活動獎品總價值高達111,000美元，進一步體現了Vantage對全球交易社群的竭誠付出。

Vantage尊享促銷活動包含一系列高價值獎品。其中最引人注目的獎品包括梅賽德斯-奔馳C220轎車、日本豪華雙人游、卡地亞Tank Must手錶以及徠卡M11 Monochrom相機。這些豐富的獎品體現了Vantage不斷努力提升交易體驗，同時感謝交易者多年來的忠誠和支持。

Vantage Markets celebrates its 15th anniversary with prizes up to $111,000 (PRNewsfoto/Vantage)
Vantage Markets celebrates its 15th anniversary with prizes up to $111,000 (PRNewsfoto/Vantage)

要想參與本次活動，符合條件的交易者需在促銷期間存入規定金額，並參與外匯、黃金、白銀或原油等主要資產的交易。在過去的15年裡，Vantage一直致力於提供卓越的交易服務，此次促銷活動正是這一傳統的延續。

Vantage Markets用戶增長總監Lian J表示：「Vantage尊享促銷活動是我們答謝交易者 15 年來堅定不移支持的一種方式。隨著我們在經濟活躍地區的地位不斷增強，我們很高興能提供這些特別的獎勵。」

此次促銷活動為交易者提供了一個享受Vantage平台優勢的機會，同時也是對他們支持的回報。欲了解更多參與詳情，請訪問Vantage App。活動需遵守相關條款和細則。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。VFSC 700271.

SOURCE Vantage

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