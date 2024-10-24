Vantage Markets再添殊榮：榮獲2024年全球品牌大獎最佳外匯聯盟夥伴計劃獎

Vantage 擁有一個由 2萬多名活躍聯盟夥伴和介紹經紀人(IB)組成蓬勃發展的全球網絡，以極具競爭力和靈活性的佣金和返點結構而聞名。公司的聯盟夥伴平台--CellXpert 和 Next-Gen IB 端網站--提供了一套全面的教育和營銷資源，協助聯盟夥伴和介紹經紀人拓展其網絡，同時為其客戶提供至關重要的支持。

Vantage的聯盟夥伴計劃此次獲獎並非首次。此前，該計劃已榮獲International Business Magazine Awards頒發的「2023年中東和北非地區最佳介紹經紀商計劃」(Best Introducing Broker Program MENA 2023)獎和「2023年拉丁美洲最佳聯盟夥伴計劃」(Best Affiliate Program LATAM 2023)獎。此外，Vantage還榮獲了Global Brands Magazine頒發的「2023年全球最佳外匯聯盟夥伴計劃」(Best Forex Affiliate Program, Global 2023)獎和「2023年全球最佳聯盟夥伴計劃」(Best Affiliate Program, Global 2023)獎，再次證明了其對卓越的不懈追求。

Vantage的首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們非常榮幸能在2024年全球品牌大獎中獲得最佳外匯聯盟夥伴計劃獎。這一榮譽是對我們團隊不懈努力的認可，我們始終致力於為聯盟夥伴提供卓越的服務、支持和價值。」

「憑借我們對透明度、可靠性和客戶滿意度的重視，Vantage始終致力於為交易者和聯盟夥伴提供他們所需的工具和資源，使他們能夠滿懷信心並成功地駕馭金融市場。」

欲瞭解有關 Vantage Markets 及其屢獲殊榮的外匯聯盟夥伴計劃的更多信息，請訪問partners.vantagemarkets.com。

關於 Vantage

Vantage Markets （又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

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風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

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