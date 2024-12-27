Vantage Markets慶祝取得里程碑式成就的2024年

今年也是Vantage與邁凱倫車隊(McLaren Racing)合作的第三年。這項合作將雙方關於速度、精准和性能的共同價值觀，帶到了全球舞臺。通過這項合作，Vantage與全球數以百萬計的粉絲和交易者建立了聯繫，進一步強化了其作為高性能交易平臺的品牌形象。

今年，Vantage迎來成立15周年慶典，這一路走來，該公司不斷成長，技術不斷進步。從最初的默默無聞，到如今享譽全球，Vantage始終致力於為交易者提供前沿的工具和資源。

回顧這些成就，Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres分享道：「2024年是Vantage實現轉型的一年。我們慶祝了15年的卓越歷程，獲得了數量上創紀錄的行業獎項，並與邁凱倫建立了成功的合作夥伴關係，這些都鞏固了我們作為全球領導者的地位。展望未來，我們仍將專注於創新、為交易者賦能，以及培養一個充滿活力的交易社區。」

除了商業成就之外，Vantage還通過Vantage基金會繼續產生積極影響，該基金會致力於幫助應對心理健康、金融知識和社會孤立等關鍵社會挑戰。通過支持當地慈善機構和全球倡議，Vantage展現了其回饋社會和促進社區福祉的承諾。

展望2025年，Vantage計劃在2024年奠定的堅實基礎之上繼續發展。通過優先考慮技術創新、社區參與和可持續性，該公司已準備好在交易行業樹立新的標杆。

關於Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活而強大的CFD產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETFs)和債券等領域。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用以及對使用者友好的交易平臺，使客戶能夠隨時把握交易機會。現在可以在App Store或Google Play上下載Vantage應用。

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風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

SOURCE Vantage