Vantage Markets斬獲2024年度Professional Traders Awards雙料大獎

「最佳企業社會責任」獎肯定了Vantage對其資助的獨立慈善組織——Vantage基金會的支持。該基金會旨在提升公眾對諸多關鍵卻常被忽視的社會問題（比如焦慮、抑鬱、社交孤立等精神健康問題）的認知與行動。通過與本地慈善機構合作，Vantage基金會建立起具有影響力的社區聯繫，以有效滿足這些重要的社會需求。

今年摘得雙獎，是Vantage繼先前獲得「最佳交易平台」、「最佳交易應用」等榮譽後，再次獲得業界認可，進一步肯定了公司在技術與客戶體驗方面的卓越表現。

Vantage澳大利亞公司銷售主管Jack Kelly表示：「我們非常自豪能在2024年度Professional Traders Awards評選中榮獲『最值得信賴經紀商』和『最佳企業社會責任』兩項大獎。這些榮譽證明了我們始終致力於以信任、創新和透明為基石，為澳大利亞交易者提供優質的產品和服務。與此同時，我們通過Vantage基金會開展有意義的社會慈善活動，這也是我們不斷前行的巨大動力。此次獲獎直接反映出交易者對我們的信任和忠誠，以及我們為了在所服務社區發揮出積極影響所做出的不懈努力。」

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多產品經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566)（簡稱「Vantage」）位於12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000（澳大利亞新南威爾士州悉尼市卡斯爾雷街12/15號），由澳大利亞證券和投資委員會（Australian Securities & Investments Commission，簡稱「ASIC」）授權和監管，AFSL編號為428901。

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SOURCE Vantage