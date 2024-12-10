Vantage Markets斬獲2024年度Professional Traders Awards雙料大獎

新聞提供者Vantage
10 12月, 2024, 21:10 CST
- 該公司榮獲「最值得信賴經紀商」和「最佳企業社會責任」獎
悉尼2024年12月10日 /美通社/ -- 多產品差價合約經紀商Vantage Markets（簡稱「Vantage」）在2024年度Professional Trader Awards評選活動上一舉斬獲「最值得信賴經紀商」(Most Trusted Broker)和「最佳企業社會責任」(Best Corporate Social Responsibility)雙料大獎，彰顯出Vantage致力於提供可靠的交易體驗和為澳大利亞交易社區帶來積極影響的堅定承諾。
「最值得信賴經紀商」獎對Vantage來說意義非凡，因為這是公司連續兩年獲此殊榮。信任是該公司的核心價值，而連續獲得認可體現出Vantage在透明度、安全性和卓越客戶服務方面的不懈追求。團隊對此深感自豪，這證明Vantage通過清晰的溝通、高水平的安全保障和快速響應的客戶支持，與交易者建立了牢固的合作關係。
「最佳企業社會責任」獎肯定了Vantage對其資助的獨立慈善組織——Vantage基金會的支持。該基金會旨在提升公眾對諸多關鍵卻常被忽視的社會問題（比如焦慮、抑鬱、社交孤立等精神健康問題）的認知與行動。通過與本地慈善機構合作，Vantage基金會建立起具有影響力的社區聯繫，以有效滿足這些重要的社會需求。
今年摘得雙獎，是Vantage繼先前獲得「最佳交易平台」、「最佳交易應用」等榮譽後，再次獲得業界認可，進一步肯定了公司在技術與客戶體驗方面的卓越表現。
Vantage澳大利亞公司銷售主管Jack Kelly表示：「我們非常自豪能在2024年度Professional Traders Awards評選中榮獲『最值得信賴經紀商』和『最佳企業社會責任』兩項大獎。這些榮譽證明了我們始終致力於以信任、創新和透明為基石，為澳大利亞交易者提供優質的產品和服務。與此同時，我們通過Vantage基金會開展有意義的社會慈善活動，這也是我們不斷前行的巨大動力。此次獲獎直接反映出交易者對我們的信任和忠誠，以及我們為了在所服務社區發揮出積極影響所做出的不懈努力。」
關於Vantage
Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多產品經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。
憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。
交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage
Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566)（簡稱「Vantage」）位於12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000（澳大利亞新南威爾士州悉尼市卡斯爾雷街12/15號），由澳大利亞證券和投資委員會（Australian Securities & Investments Commission，簡稱「ASIC」）授權和監管，AFSL編號為428901。
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SOURCE Vantage
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