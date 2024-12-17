Vantage Markets斬獲2024年度Professional Traders Awards兩項大獎

「最佳企業社會責任」獎肯定了Vantage對其資助的獨立慈善機構——Vantage基金會的支持。該基金會旨在提升公眾對諸多關鍵卻常被忽視的社會問題（比如焦慮、抑郁、社交孤立等心理健康問題）的認知與行動。通過與當地慈善機構合作，Vantage基金會構建了富有成效的社區網絡，以應對這些重要的社會需求。

今年摘得雙獎，是Vantage繼先前獲得「最佳交易平台」、「最佳交易應用」等榮譽後，再次獲得業界認可，彰顯了其在技術與客戶體驗方面的卓越表現。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「過去15年，Vantage以信任為基石，構築了與客戶的牢固關系。榮獲『最值得信賴經紀商』獎，既是對團隊奉獻精神的認可，也是交易者對我們信心的見證。『最佳企業社會責任』獎同樣令人振奮，它體現了我們支持Vantage基金會所帶來的正面影響。這些榮譽激勵我們在交易與社會責任領域持續追求卓越，不斷突破界限。」

關於Vantage

Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住每一個交易機會。在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage。

風險警告：差價合約交易存在重大風險。投資損失可能會超過初始投資額。

SOURCE Vantage