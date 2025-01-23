Vantage Markets榮獲Compare Forex Brokers 2025年度「最佳市場交易品種範圍」獎

這一認可彰顯了Vantage在提供多樣化差價合約(CFD)市場方面的專業精神，為交易者帶來了靈活性和選擇權。其CFD產品涵蓋外匯、商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券等，確保客戶能夠借助前沿工具和穩健平台，把握各類交易機遇。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres對獲獎深感榮幸：「榮獲Compare Forex Brokers頒發的『最佳市場交易品種範圍』獎，我們倍感驕傲。這凸顯了我們致力於通過創新和誠信，為客戶提供卓越交易體驗的堅定承諾。這一成就凝聚了團隊的辛勤付出，也體現了客戶對我們的高度信任。我們將繼續勇於創新，為全球社區提供非凡的交易機會。」

隨著Vantage的不斷發展，公司致力於拓展產品範圍、推動技術進步，並增強透明度，以穩固其在交易行業的領先地位。

如需了解更多關於Vantage Markets及其獲獎服務的信息，請訪問Vantage Markets。

關於Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住交易機會。在App Store或Google Play下載Vantage應用程式。

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風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

SOURCE Vantage