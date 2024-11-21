Vantage Markets榮獲Forex Expo Dubai「最佳多資產交易平台」獎

Vantage Markets發言人Marc Despallieres表示：「在過去15年裡，我們專注於打造一個真正滿足當今交易者需求的平台。在備受尊敬的Forex Expo Dubai盛會上被公認評為『最佳多資產交易平台』，對我們的團隊來說是一個值得驕傲的時刻。這不僅是對我們持續創新的認可，也是我們為交易者提供值得信賴平台的使命的體現。」

Forex Expo Dubai是該地區的頂級活動之一，匯集了經紀商、技術領袖和交易者，共同探討行業進步與卓越表現。Vantage此次的榮譽進一步鞏固了其作為多資產交易領導者的地位，突顯了其在高性能和安全性方面深受交易者信賴的聲譽。

此次獲獎標誌著Vantage Markets在行業中邁向新的里程碑，鞏固其作為多資產經紀商的地位，並致力於重新定義行業標準，並提供一個成功的交易環境。

關於Vantage

Vantage Markets（或稱Vantage）是一家多元資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活且強大的CFD產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETFs)和債券等領域。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險提示：差價合約交易具有顯著風險。您的虧損可能超過您的初始投資。

SOURCE Vantage