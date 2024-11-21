Vantage Markets榮獲Forex Expo Dubai「最佳多資產交易平台」獎
新聞提供者Vantage
21 11月, 2024, 17:34 CST
瓦努阿圖維拉港2024年11月21日 /美通社/ -- 多資產經紀商Vantage Markets（或稱「Vantage」）自豪地宣佈最近榮獲Forex Expo Dubai 2024「最佳多資產交易平台」獎。這一榮譽彰顯了Vantage持續致力於在一系列資產類別中提供全面、無縫的交易體驗，為全球交易者提供支援。
Vantage Markets 一直堅定不移地追求卓越交易，不斷優化其平台以提供外匯、指數、大宗商品及差價合約(CFD)，確保交易者擁有駕馭金融市場的先進工具和洞察力。這一獎項突顯了公司在為全球用戶構建多功能且可靠的交易環境所付出的不懈努力。
Vantage Markets發言人Marc Despallieres表示：「在過去15年裡，我們專注於打造一個真正滿足當今交易者需求的平台。在備受尊敬的Forex Expo Dubai盛會上被公認評為『最佳多資產交易平台』，對我們的團隊來說是一個值得驕傲的時刻。這不僅是對我們持續創新的認可，也是我們為交易者提供值得信賴平台的使命的體現。」
Forex Expo Dubai是該地區的頂級活動之一，匯集了經紀商、技術領袖和交易者，共同探討行業進步與卓越表現。Vantage此次的榮譽進一步鞏固了其作為多資產交易領導者的地位，突顯了其在高性能和安全性方面深受交易者信賴的聲譽。
此次獲獎標誌著Vantage Markets在行業中邁向新的里程碑，鞏固其作為多資產經紀商的地位，並致力於重新定義行業標準，並提供一個成功的交易環境。
關於Vantage
Vantage Markets（或稱Vantage）是一家多元資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活且強大的CFD產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETFs)和債券等領域。
憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。
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風險提示：差價合約交易具有顯著風險。您的虧損可能超過您的初始投資。
SOURCE Vantage
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