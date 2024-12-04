Vantage Markets在Investing.com近期美國大選期間的業績測試中榮膺頂級經紀商

在這次的最新評估中，測試評估了在美國大選這個波動時期多個關鍵指標的表現，包括杠杆率、點差值、點差穩定性、無滑點率、市場深度、大額訂單成本以及掉期競爭力，測試數據重點關注了黃金（XAUUSD）的產品走勢。

杠杆率

Vantage在提供靈活、極具競爭力的杠杆率方面表現出色，最高可達1:2000（在選定地區），使交易者能夠使用功能強大的金融工具，並根據其交易需求量身定制一系列選項。Vantage的理念是為交易者提供支持智能風險管理的工具，而這種靈活性與控制力之間的平衡正是這種理念的關鍵所在。

點差值和點差穩定性

基於ECN帳戶數據，測試結果顯示，與其他經紀商相比，Vantage的點差極低，僅為9.1，為交易者提供了高成本效益的市場准入機會。此外，點差穩定性始終保持在8-9點的範圍內，這是市場動盪期間的一個關鍵要素。這種穩定性反映了Vantage強大的基礎設施，以及無論市場如何波動都致力於提供可靠交易條件的決心。

無滑點率

Vantage的STP帳戶無滑點執行率高達79%，遙遙領先，充分展示了其將請求價格與執行價格之間的差距降至最低的能力。透過減少意外偏差，Vantage可確保交易者的策略保持不變，不會出現意外偏差，從而提高交易執行的信任度和透明度。

市場深度

在對高波動性新聞事件期間的下單情況進行的嚴格測試中，Vantage展現了出色的市場深度，在處理大規模交易量時，滑點極少。這種市場深度和穩定性反映了Vantage流動性網路的實力，即使在市場活動高峰期，也能為交易者提供無縫體驗。

大額訂單成本

在高波動性的美國大選期間，Vantage表現出色，大額訂單成本為-26.6，為大額交易提供了有競爭力的定價並最大限度地降低了交易費用。這正是Vantage致力於確保交易者即使在快速變化的動態市場中也能享受成本效益的結果。

掉期競爭力

Vantage繼續以業界領先的掉期利率創造價值，為多頭倉位提供-30.8的利率，為空頭倉位提供22的利率。Vantage以提供業內最優的掉期利率而著稱，市場的多空雙方均提供有利的利率，為交易者提供增值，特別是對於長期倉位而言。

Investing.com的認可真正證明了Vantage追求卓越的精神，也鞏固了其在全球交易領域的領先地位。對於世界各地的交易者而言，這些成績不僅反映了Vantage優越的交易條件，也體現了其堅定不移地致力於營造高效的交易環境。

Vantage行銷總監Geraldine Goh表示：「我們Vantage是以穩定性、精准執行和健全的防滑點措施而脫穎而出。尤其是在市場波動劇烈的交易環境下，我們對可靠性和卓越表現的重視，可確保我們的客戶能夠體驗到良好的交易環境，在關鍵時刻始終保持強勁表現。」

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關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

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SOURCE Vantage