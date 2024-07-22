Vantage Markets榮獲Online Money Awards 2024「最佳多元資產經紀商」獎

透過確保費用透明，並定期升級平台，Vantage致力於提供有競爭力的交易條件，滿足現代交易者的不同需求。該平台還提供實時市場數據、超快的執行速度、人性化的用戶界面和先進的交易工具，這些都是有效交易必不可少的條件。公司對安全性和合規性的重視進一步確保了客戶資金和個人信息的安全。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們非常榮幸能獲得Online Money Awards頒發的『最佳多元資產經紀商』獎。我們Vantage努力為客戶提供最好的交易環境，知情決策是我們服務不可或缺的一部分。這一獎項反映了我們的團隊致力於提供卓越的交易解決方案和創新的服務，涵蓋多種金融工具。」

「感謝Holiston Media對我們的認可。我們將一如既往地致力於樹立新的行業標桿，為信任我們品牌的全球廣大交易者提供卓越的價值。我們的平台旨在以低延遲高效執行交易，滿足全球交易者的各種交易需求。」

欲瞭解有關Vantage及其服務的更多信息，請訪問www.vantagemarkets.com。

關於 Vantage

Vantage Markets（或Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所買賣基金(ETF)和債券。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage超越了經紀商的角色，提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用以及用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在vantage

SOURCE Vantage