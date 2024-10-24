Vantage Markets榮登Skyline Guide 2024經紀商Top 20榜單----外匯業的「米其林指南」

能夠入選這一精英榜單，不僅鞏固了 Vantage Markets 作為領先經紀商的地位，也表彰了公司在提供卓越交易服務方面的成就。在接下來的一年中，Vantage 將在其WikiFX 經紀商檔案中展示 Skyline 認證標誌，以加強其在整個行業中的可信度和對品質的承諾。

Vantage 首席戰略與交易官 Marc Despallieres 表示：「過去 15 年來，Vantage Markets 始終專注於為交易者提供無與倫比的交易環境。被 Skyline Guide 認可正是我們不斷追求卓越與創新的最好見證。這體現了我們不僅滿足交易者需求，還致力於為行業設定質量基準的努力。」

Skyline Guide 是外匯市場中一項重要的資源，為交易者提供可信賴的見解，支持他們在競爭激烈的外匯市場中做出明智的決策。透過對監管標準、市場表現和服務品質的強調，Skyline Guide 推動了整個行業的持續改進，並促進了良性的競爭。

關於Vantage

Vantage Markets（或Vantage）是一家多資產差價合約（CFD）經紀商，向客戶提供靈活且強大的服務，用於交易差價合約產品，包括外匯、商品、指數、股票、ETF和債券。

憑借超過 15 年的市場經驗，Vantage 不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用 程式 以及對用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在 App Store 或 Google Play 上下載 Vantage 應用程式。

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風險提示： CFD交易存在巨大風險。您的損失可能超過最初投資。

SOURCE Vantage