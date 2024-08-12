Vantage Markets在最新一集《The Vantage View》節目中揭示「健康科技的未來」

Bauer首先討論了醫療保健數據的快速增長，並表示：「到2025年，全球每年預計將產生15,000艾位元組的醫療保健數據，而2020年僅為2000艾位元組。」根據L.E.K. Consulting的研究，僅醫療保健行業就約佔全球數據量的30%。此外，全球醫療保健數據分析市場規模預計到2030年將達到15億至20億美元。

Bauer還強調了市場內的投資機會潛力，他解釋說：「製藥和醫療技術公司越來越多地利用醫療保健數據來將新的創新產品推向市場，並利用現有證據數據監控產品，如今科技和人工智能公司等也在利用這一點。數據的廣度和深度、其縱向性以及基礎數據的質量是推動其價值的關鍵因素。」

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們很高興推出最新一集視頻，將焦點放在健康科技上。關注醫療技術的目的是為這一快速發展的領域提供全新視角，同時發掘許多投資者尚未充分探索的領域中隱藏的機會。我們相信，醫療保健和科技的融合將推動巨大的創新和投資潛力。」

前幾期的《Vantage View》探討了人工智能、太空經濟、循環經濟和可持續交通等主題，分享了Ayesha Khanna博士、Simon Gwozdz、Dr. Seeram Ramakrishna教授和Andrey Berdichevskiy等行業領袖的見解。

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