Vantage Markets將啟動Trading Championship 2024,為頂級交易者提供10萬美元大獎

報名時間於 2024 年 6 月 17 日提前開始，將於 2024 年 8 月 25 日截止。比賽將從即日起持續到 2024 年 8 月 31 日。

參賽者將根據入金淨額被劃分為兩個級別：白銀級（入金額低於 5,000 美元）和黃金級（入金額達到或超過 5,000 美元）。根據比賽結束時帳戶淨值的最高增長百分比，將選出總共 200 名的獲勝者，每個級別各 100 名。

黃金級中表現最佳的交易者將贏得 10 萬美元獎金，白銀級中表現最佳的交易者將贏得 5 萬美元獎金，這兩個級別的亞軍和其他獲勝者還將獲得額外獎品。

Vantage 首席戰略與交易官 Marc Despallieres 表示："我們很高興推出 Trading Championship 2024，它將競爭的激情與交易的戰略佈局能力結合在一起。本次比賽不僅能彰顯我們交易者的才華，還能體現體育精神和戰略。"

"雖然我們熱切希望看到客戶的策略付諸實施，並對他們的成功給予獎勵，但本次比賽無意影響任何個人的風險偏好，也無意鼓勵不符合客戶自身策略的交易。客戶應確保根據自己的舒適度來操作自己的交易帳戶。"

獲獎名單將在Vantage客戶端的促銷頁面和Vantage 應用程式上公佈。現金獎勵將在下個月的15個工作日內入金到獲獎者的帳戶中。

想要了解更多詳細信息，並報名參加Trading Championship 2024，請訪問https://www.vantagemarkets.com/en/promotions/trading-championship-2024/。

關於Vantage

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SOURCE Vantage