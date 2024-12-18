Vantage在曼谷APAC晚宴慶祝十五週年卓越歷程
新聞提供者Vantage
18 12月, 2024, 09:33 CST
瓦努阿圖維拉港2024年12月18日 /美通社/ -- Vantage Markets在曼谷舉辦了一場盛大的亞太區(APAC)晚宴，以紀念其成立十五週年，標誌著公司在成就與合作方面的一個重要里程碑。這場晚宴匯聚了Vantage的客戶、合作夥伴、教育機構及APAC團隊，慶祝共同的成功與創新。
作為晚宴的特別嘉賓，Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres出席了活動，體現了Vantage致力於賦予交易員權力，促進協作社區的承諾。他在主旨演講中表示：「這一慶典彰顯了十五年的成長、創新與合作。這是客戶和合作夥伴對我們的信任的最好見證，我們將繼續致力於引領交易未來的發展。」
晚宴上頒發了多個獎項，以表彰對Vantage成功作出卓越貢獻的關鍵人士和組織，包括：
- 年度最佳合作夥伴獎
- 最佳教育機構獎
- 最快增長合作夥伴獎
- 最佳EA開發獎
- 最佳影響力獎
這些獎項體現了Vantage在成長過程中不可或缺的合作與創新精神。
晚宴還邀請了泰國知名明星夫婦Lydia Sarunrat Deane和Matthew Deane作為特別嘉賓。著名演員及主持人Matthew Deane擔任晚宴的魅力主持人，而Lydia Sarunrat Deane則以精彩的音樂表演驚艷全場。此外，現場還展示了Vantage App團隊在跟單交易領域的最新成果，以及最新的市場活動亮點。
晚會高潮部分是Vantage F1賽車的驚艷亮相，以及「終極交易工具」視頻的首發。嘉賓們還參與了激動人心的抽獎活動，包括贈送蘋果產品，最終大獎——勞力士潛航者「星巴克」腕表成為全場焦點。
曼谷APAC晚宴生動詮釋了Vantage十五年來的領導力、創新精神及對客戶與社區的承諾。展望未來，Vantage將繼續賦能交易者並在全球範圍內建立有意義的聯繫。
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SOURCE Vantage
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