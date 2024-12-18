Vantage在曼谷APAC晚宴慶祝十五週年卓越歷程

瓦努阿圖維拉港2024年12月18日 /美通社/ -- Vantage Markets在曼谷舉辦了一場盛大的亞太區(APAC)晚宴，以紀念其成立十五週年，標誌著公司在成就與合作方面的一個重要里程碑。這場晚宴匯聚了Vantage的客戶、合作夥伴、教育機構及APAC團隊，慶祝共同的成功與創新。

作為晚宴的特別嘉賓，Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres出席了活動，體現了Vantage致力於賦予交易員權力，促進協作社區的承諾。他在主旨演講中表示：「這一慶典彰顯了十五年的成長、創新與合作。這是客戶和合作夥伴對我們的信任的最好見證，我們將繼續致力於引領交易未來的發展。」