Vantage基金會與Backpack 4 VIC Kids合作，支持維多利亞州的弱勢兒童

B4VK成立於2014年，為剛出生至17歲的弱勢兒童提供危機應對包和禮品包，在危機時刻為他們提供安慰，並恢復他們的尊嚴。B4VK的創始人Sally Beard分享了一個心酸的故事，反映了他們工作的影響：「早先，我與一位女性交談，她生動地回憶起當她被帶離家時緊緊抓著B4VK背包的情景。她向我吐露心聲，'對我來說，那個背包就是我擁有的一切。'這個故事再次堅定了我們為流離失所的兒童提供關鍵支持和物質援助的承諾，幫助他們在艱難時期感到安全和被重視。」

Vantage基金會執行董事Steven Xie對此次合作表示了衷心的投入：「我們非常榮幸能夠與Backpack 4 VIC Kids合作，並支持當地企業對他們所在的社區產生有意義的影響。與B4VK和我們的澳大利亞當地企業合作伙伴一起，我們幫助打造一個讓寄養兒童感到安全、得到支持和被重視的社區。」

在這裡了解Backpack 4 VIC Kids詳情。

關於Vantage基金會

Vantage基金會是一個獨立的慈善組織，於2023年在英國邁凱倫技術中心成立。該基金會與世界各地的慈善組織合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、Teach For Malaysia和巴西的Instituto Claret。

如需了解更多信息，請訪問www.vantage.foundation。

SOURCE Vantage Foundation