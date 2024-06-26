Vantage基金會與Doorstep Library在英國貧困地區開展掃盲教育

National Literacy Trust和Chase的研究[1]強調此類舉措迫在眉睫，顯示五分之一的父母和看護人因為經濟困難而減少了給孩子買書的開支。七分之一的公立小學沒有圖書館，很多孩子錯過了關鍵的早期學習機會。

Doorstep Library的影響力體現在很多感人的故事中。九歲男孩Josh之前從未大聲朗讀過，有一天，他主動提出讀書給志願者和他的母親聽，讓大家驚喜萬分。雖然有些磕磕巴巴，但Josh還是讀完了整本書，這對他的閱讀生涯來說是一個重要的轉折點。

在另一個故事中，八歲的Nia與Doorstep Library首席執行官Katie Bareham分享了她認為Doorstep Library非常重要的原因。Nia說：「當我們長大後，我們會記住這是一周中最美好的時光，我們也會和自己的孩子一起閱讀。」這一深刻見解突顯了Doorstep Library所開展工作的持久影響力。

Katie表示：「我們正在打破孩子們被剝奪閱讀樂趣的惡性循環，我們想為這些孩子創造一些讓他們受益終生並有望延續到下一代的美好記憶。」

Vantage基金會執行董事Steven Xie表示：「閱讀打開了通往想象力和知識新世界的大門。我們很高興能為此提供支持，讓更多的孩子能夠接觸到書籍，無論他們的家庭經濟狀況如何，並對他們的未來產生積極影響。Doorstep Library在培養閱讀興趣方面所做的出色工作是實現這一目標的關鍵一步。」

如需了解Doorstep Library的更多信息，請訪問 www.doorsteplibrary.org.uk 。

關於Vantage基金會

Vantage基金會是一個獨立的慈善組織，於2023年在英國邁凱倫技術中心成立。該基金會與世界各地的慈善組織合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、Teach For Malaysia和巴西的Instituto Claret。

如需了解更多信息，請訪問 www.vantage.foundation

[1] National Literacy Trust和Chase的完整報告於2023年2月27日發布。鏈接在 此處 。

SOURCE Vantage Foundation