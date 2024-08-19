Vantage基金會助力Saigon Children's Charity工作
19 8月, 2024, 17:05 CST
越南胡志明市2024年8月19日 /美通社/ -- Vantage基金會欣然宣佈與Saigon Children's Charity（西貢兒童慈善機構）建立合作夥伴關係，後者是一家在英國註冊的知名機構，致力於為越南的弱勢兒童提供教育機會和幫助。
Saigon Children's Charity成立於1992年，在消除越南各地教育障礙（包括貧困、地理條件和殘疾）方面發揮了重要作用。該機構致力於提供獎學金，使學生免受經濟壓力干擾，安心向學，在資源匱乏地區建立教育設施，提供重要的職業培訓，並為有特殊需要的兒童提供幫助。
Vantage基金會的捐款將有助於推進即將到來的2024-2025學年Saigon Children獎學金計劃，助力其教育之旅。
Vantage基金會執行董事Steven Xie表達了對此次合作的熱情，他說道：「我們很榮幸能夠助力Saigon Children提高越南兒童受教育機會這樣的重要工作。教育是推動變革的有力工具，我們很自豪能夠為這些學生的光明未來做出貢獻。」
Saigon Children's Charity CIO籌款和傳播主管Van Vuong表示：「每份支持，無論是財務上的還是其他形式的助力，我們都心懷感激。我們誠摯邀請有識之士關注我們的動態，並考慮加入我們的行列。」
Vantage基金會致力於創造教育機會並改善全球社區福祉。此次捐款十分契合Vantage基金會的使命，即通過有影響力的合作夥伴關係和社區參與來改善他人的生活。
有關Saigon Children's Charity的更多信息以及如何參與其中，請訪問其網站www.saigonchildren.com。
關於Vantage基金會
Vantage基金會是一個獨立的慈善機構，於2023年在英國邁凱輪技術中心成立。該基金會與世界各地的慈善組織合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、馬來西亞的Teach For Malaysia以及巴西的Instituto Claret。
如需更多信息，請訪問：www.vantage.foundation
SOURCE Vantage Foundation
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