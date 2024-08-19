Vantage基金會助力Saigon Children's Charity工作

Vantage基金會的捐款將有助於推進即將到來的2024-2025學年Saigon Children獎學金計劃，助力其教育之旅。

Vantage基金會執行董事Steven Xie表達了對此次合作的熱情，他說道：「我們很榮幸能夠助力Saigon Children提高越南兒童受教育機會這樣的重要工作。教育是推動變革的有力工具，我們很自豪能夠為這些學生的光明未來做出貢獻。」

Saigon Children's Charity CIO籌款和傳播主管Van Vuong表示：「每份支持，無論是財務上的還是其他形式的助力，我們都心懷感激。我們誠摯邀請有識之士關注我們的動態，並考慮加入我們的行列。」

Vantage基金會致力於創造教育機會並改善全球社區福祉。此次捐款十分契合Vantage基金會的使命，即通過有影響力的合作夥伴關係和社區參與來改善他人的生活。

有關Saigon Children's Charity的更多信息以及如何參與其中，請訪問其網站www.saigonchildren.com。

關於Vantage基金會

Vantage基金會是一個獨立的慈善機構，於2023年在英國邁凱輪技術中心成立。該基金會與世界各地的慈善組織合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、馬來西亞的Teach For Malaysia以及巴西的Instituto Claret。

如需更多信息，請訪問：www.vantage.foundation

SOURCE Vantage Foundation