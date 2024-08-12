Vantage應用程式透過「Vantage Medal Mania」活動弘揚奧運精神

從2024年7月25日至8月11日，「Vantage Medal Mania」活動邀請客戶在17個不同體育項目的121場獎牌比賽中為自己喜愛的球隊投票，預測正確即可獲得獎牌：金牌、銀牌和銅牌比賽可分別獲得6枚、4枚和2枚獎牌。參與者還可以透過參與與所選體育項目相關的交易或存款任務，獲得多達5倍的獎牌。實現特定的里程碑，如累計簽到和連續準確競猜，將增加客戶贏得獎牌的機會。

透過這些活動積累的獎牌可兌換各種交易獎勵，包括存款現金返還券、現金券和交易虧損券等。此外，參與者還可參與幸運抽獎，有機會瓜分超過10,000美元的總獎金，還可贏取額外的V積分*。促銷活動還包括獨家閃購，鼓勵客戶定期查看專門的促銷頁面，他們可以用累積的「Medal Mania」獎牌兌換交易券，折扣率極具吸引力。

*適用條款與條件。

Vantage應用程式用戶發展主管 Lian J 表示：「在 Vantage，我們熱衷於透過推出『Vantage Medal Mania』等激動人心的活動來弘揚體育精神，並將我們的客戶凝聚在一起。這項活動讓我們能夠打造出充滿活力、引人入勝的體驗，它不僅展現了體育競技精神，還為參與活動的客戶提供獎勵。」

瞭解有關「Vantage Medal Mania」的更多獨家信息，請瀏覽Vantage應用程式。

關於Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券。

憑借超過14年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住每一個交易機會。在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在Vantage。

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

SOURCE Vantage