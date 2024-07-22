Vedanta重獲贊比亞Konkola銅礦控制權

倫敦2024年7月22日 /美通社/ -- 多元化的全球採礦、金屬、天然資源、能源和科技集團Vedanta Resources Holdings Limited（簡稱「VRHL」或「Vedanta Holdings」或「Vedanta」）今天確認已按KCM安排計劃承諾支付2.4575億美元。這為即將恢復KCM董事會並將全面管理控制權歸還予Vedanta舖路，而這在Vedanta提升生產並釋放KCM的全部潛力之前是必要的。

KCM是全球最大的高級銅礦場之一，高品位銅礦床超過2.4%。KCM擁有約412千噸的鈷儲備和資源，亦有潛力成為全球五大的鈷生產商之一。Vedanta計劃不僅將KCM銅產量提高至每年300千噸，而且將鈷從每年1千噸提升至6千噸。

Vedanta基礎金屬行政總裁Chris Griffith就強化Vedanta對KCM和贊比亞的承諾表示：

「我們很高興確認根據KCM安排的資金轉移。Vedanta致力於為贊比亞和贊比亞人民服務。我們相信，在政府和其他關鍵利益相關者的全面支持下，我們將很快能夠幫助KCM轉變並發揮其全部潛力，KCM既是一個世界級的銅和鈷資產，配備了精良的冶煉廠和強大的廢料沖洗廠，亦是贊比亞國家社會經濟發展的增長引擎。」

Vedanta Group集團主席Anil Agarwal亦在同一場合表示：「我很高興Konkola銅礦已重返Vedanta旗下。我們與這個驕傲的非洲國家和其人民一起享有悠久的歷史，我期待在未來幾十年中與贊比亞建立更強大的聯繫。」

「銅顯然是未來的金屬，其供應鏈是印度政府亦非常渴望獲取的資源，因為該國對銅的需求龐大，目前的國內生產有限，以及進口水平非常高。我們期望KCM可以幫助滿足部分這一需求，並加強印度和贊比亞之間的經濟和貿易關係。」

SOURCE Vedanta Limited