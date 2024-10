雲頂新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY®）獲批進入粵港澳大灣區，為潰瘍性結腸炎患者帶來新選擇

雲頂新耀宣布耐賦康®NefIgArd III期全球臨床試驗完整中國亞組數據的積極結果在《腎臟360》雜志上發表

雲頂新耀(HKEX 1952.HK)是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司,今日宣布《腎臟360》(Kidney 360)雜志以「Efficacy and Safety of Nefecon in Patients With Immunoglobulin A...