雲頂新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY®）大灣區內地首張處方在佛山正式落地，正式惠及中國大陸患者

上海2024年12月18日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，今日宣布伊曲莫德（VELSIPITY®, etrasimod）通過「港澳藥械通」政策，在廣東佛山復星禪誠醫院開出粵港澳大灣區內地首張處方，標志著伊曲莫德開始正式惠及中國大陸患者。

伊曲莫德是一款創新的先進療法，於2024年4月獲得中國澳門特別行政區藥物監督管理局正式批准，用於治療16歲及以上中重度活動性潰瘍性結腸炎（UC）患者。潰瘍性結腸炎是一種慢性、復發性、非特異性炎症性疾病，隨著病情延長，致殘率和結直腸癌發生率會不斷上升。到2030年，中國的潰瘍性結腸炎患者人數預計將達到約100萬人，超過2019年患者人數的一倍以上，存在巨大的未被滿足的臨床需求。

佛山復星禪誠醫院消化內科吳際主任表示：「非常高興伊曲莫德通過'港澳藥械通'政策，率先在我院落地。廣東地區潰瘍性結腸炎患者人數多，現治療藥物仍難以滿足臨床需求。作為目前唯一在全球Ⅲ期臨床試驗中證實對孤立性直腸炎有療效的藥物，伊曲莫德一天一次口服方便，且安全性良好，將為長期飽受潰瘍性結腸炎困擾的患者帶來創新治療選擇。我們也期待未來伊曲莫德的可及性能夠不斷提升，使更多中國患者獲益。」

作為雲頂新耀自身免疫性疾病領域的重磅產品，伊曲莫德通過口服、每日一次的治療方案，可快速起效，並達到無激素緩解、黏膜愈合。在今年7月公布的伊曲莫德治療中重度活動性潰瘍性結腸炎的亞洲多中心Ⅲ期臨床研究結果中，伊曲莫德取得了在誘導期和維持期治療的積極結果，為該藥物在臨床實踐中的廣泛應用進一步提供了堅實的科學依據和支持。

今年10月，伊曲莫德得到「粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品批件」批准，並於12月納入粵港澳大灣區內地9市臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄（2024年），將加速其在 "港澳藥械通"指定的45家醫療機構落地。

關於伊曲莫德（VELSIPITY®, etrasimod）

伊曲莫德（VELSIPITY®，etrasimod）是一種每日一次口服的高選擇性鞘氨醇-1-磷酸（S1P）受體調節劑，采用優化的藥理學設計，與S1P受體1、4和5結合。伊曲莫德目前已在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、英國、瑞士、以色列以及中國澳門和新加坡獲得新藥上市批准。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學制造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

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