Venture Global 宣佈完成發行 1,500,000,000 美元優先有抵押票據

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Venture Global LNG

26 7月, 2024, 03:09 CST

維珍尼亞州阿靈頓2024年7月26日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（簡稱「Venture Global」）今天宣佈，已完成發行 2030 年到期、本金總額 15 億美元的 7.00% 優先有抵押票據（簡稱「票據」）。  

票據將於二零三零年一月十五日屆滿，並以等值發行。該等票據以平等級保證方式獲得一項優先證券權益，主要對 Venture Global 的現有及未來資產及未來的擔保人（如有）保證人（如有），但不受常規例外約束。

該等票據並未根據已修訂的 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何州或其他司法管轄區的證券法作登記，而並未根據證券法作登記或獲豁免登記要求的情況下，該等票據不得於美國發行或銷售。本新聞稿不構成出售或徵求他人購入該等票據的要約或邀請，也不得於任何司法管轄區內出售該等證券。若按照任何此類司法管轄區的證券法作登記或獲取資格前，出售該等證券的要約或邀請或出售該等證券，均屬違法。

關於 Venture Global

Venture Global 是一間位於美國的低成本液化天然氣長期供應商，來自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture 首家工廠 Calcasieu Pass，已於 2022 年 1 月開始生產液化天然氣。該公司正在興建第二間工廠，名為 Plaquemines LNG，預計將於 2024 年生產第一批液化天然氣。該公司目前正在建造和開發超過 74 個 MTPA 的名牌生產能力，以為世界提供清潔、負擔得起的能源。Venture Global 正在於每個液化天然氣設施，建立多個碳捕獲及封存 (CCS) 專案。 

前瞻聲明

本新聞稿包含某些前瞻聲明。除歷史陳述、現實陳述或條件說明外，全部陳述均為前瞻聲明。前瞻聲明包括Ventur Global 的業務策略、計劃和目標的相關陳述，包括發行收益的使用，而其他事項則除外。Venture Global 相信該等前瞻聲明所反映的期望均為合理，但具不確定性，並涉及許多 Venture Global 無法控制的風險和不確定性。 此外，可證明該等假設並非準確的。由於多種因素，實際結果可能與前瞻聲明中預期或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，Venture Global 不承擔更新或修改任何前瞻聲明或提供實際結果為何不同的義務，無論是由於新資料、未來事件或其他原因。

SOURCE Venture Global LNG

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