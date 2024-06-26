Venture Global 最先進液化天然氣船隊的第一艘船成功下水

維吉尼亞州阿靈頓2024年6月27日 /美通社/ -- Venture Global 宣佈，其首艘液化天然氣 (LNG) 載運船 Venture Gator 在南韓巨濟市 Samsung Heavy Industries 造船廠舉行的儀式上成功下水。Venture Gator 是 Venture Global 船隊中九艘液化天然氣載運船中的第一艘。在未來 24 個月內，這九艘船將在南韓的三座造船廠陸續完成，將液化天然氣從美國運達全球多個合作夥伴處和目的地。該船舶採用一流的環保和效能技術，主要由 Venture Global 的液化天然氣提供燃料。 Venture Gator 及所在船隊中的其他八艘載運船將從今年秋天開始陸續為我們在歐洲和亞洲的全球合作夥伴提供服務。

Venture Global 行政總裁 Mike Sabel 表示：「Venture Global 很自豪能在韓國 SHI 推出我們的首艘載運船 Venture Gator。Biden 總統承諾，將增加對歐洲的液化天然氣供應。我們很高興能夠透過快速增長的船隊繼續支援這些努力，該船隊完全由 Venture Global 全資擁有、營運及控制。有了這些載運船，我們可以直接將低成本的液化天然氣交付給世界各地的盟友，從而提高天然氣供應的安全性。」

Venture Gator 是一艘 174,000 立方米的載運船，隸屬於最一流的船隊，展示了業內最新的清潔技術，用於在全球範圍內運輸液化天然氣。新的船體設計；船上再液化（用於液化運輸途中「蒸發」的氣體）；空氣潤滑系統（從船體噴射氣泡以減少穿過水帶來的摩擦）；輔助軸發電機（減少海上運行的輔助發電機數量）和廢氣再循環系統（用於減少甲烷）令 Venture Global 的新建液化天然氣載運船隊成為當今海洋上最清潔的船隊之一。

關於 Venture Global LNG

Venture Global 是一間位於美國的低成本液化天然氣長期供應商。Venture Global 的第一個基地 Calcasieu Pass 於 2022 年 1 月開始生產第一批天然氣。公司亦正於路易斯安娜州興建或開發額外每年 6000 萬噸的產能，以便為全球提供潔淨且可負擔的能源。此外，公司正於其液化天然氣設施開發碳捕集和封存 (Carbon Capture and Sequestration, CCS) 項目

SOURCE Venture Global LNG