Verkada 繼續在日本和亞太區迅速增長和擴張

Jonathon Dixon 加入 Verkada 擔任 JAPAC 副總裁兼董事總經理

加州聖馬刁2024年10月10日 /美通社/ -- 雲端物理安全領域的領導者 Verkada 今天宣布 Jonathon Dixon 加入公司，負責公司在日本及亞太區 (JAPAC) 的上市行銷團隊和業務營運。Dixon 將負責帶領 Verkada 在澳洲、日本、韓國、台灣和新加坡的辦事處團隊，並將會在新加坡的 JAPAC 總部辦公。

Verkada 營收總監 Eric Salava 表示：「在短短一年內，我們的客戶群增長了 72%，這只是我們在 JAPAC 市場擴張的開始。Jonathon 在該地區擁有數十年領導經驗，將會為我們的團隊帶來更多機會，更重要的是，透過尊重私隱的解決方案來讓更多 JAPAC 社區安全無虞。」

Verkada 日本及亞太區副總裁兼董事總經理 Jonathon Dixon

Jonathon 擁有超過二十年在 JAPAC 地區擴展跨國組織的經驗。他在加入 Verkada 之前曾任 Cloudflare 的亞太區、日本及大中華區副總裁兼董事總經理。在 Cloudflare 之前，Jonathon 在 Amazon Web Services (AWS) 擔任過多個領導職位，包括領導涉及數十億美元的企業業務部門。Jonathon 亦曾在 Cisco 和 IBM 擔任多個領導職位，擁有豐富經驗。

Verkada 的 JAPAC 副總裁兼董事總經理 Jonathon Dixon 表示：「我想不出比 Verkada 更重要的使命。我們正在改變組織保持生活和工作的社區安全的方式。我很高興能夠在 JAPAC 擴展和發展 Verkada 的版圖，並在最終讓該地區的更多組織能夠利用尖端技術，以尊重私隱的方式保護其人員和場所。」

多個地區領先組織信賴 Verkada 作為其物理安全層，包括 City Beach、千葉羅德海洋球隊、Brighton Grammar School 和 Heinemann Australia。Verkada 亦與多個地區整合商安裝商建立了重要合作關係，包括 Focus Digital Security Solutions、Field Solutions Holdings、LG CNS 以及高千穗交易株式會社。

關於 Verkada

Verkada 以簡單易用而設計六大產品系列：網路監控攝影機、門禁控制、環境感應器、警報器、工作場所和對講機 ，透過綜合的雲端軟件平台，提供無法比擬的物業安全。全球 85 個國家/地區 26,000 多個機構信賴 Verkada 作為物理安全層，以實現更輕鬆管理、智能控制和可擴展部署。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.verkada.com。

SOURCE Verkada