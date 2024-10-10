Verkada 繼續在日本和亞太區迅速增長和擴張

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Verkada

10 10月, 2024, 22:19 CST

Jonathon Dixon 加入 Verkada 擔任 JAPAC 副總裁兼董事總經理

加州聖馬刁2024年10月10日 /美通社/ -- 雲端物理安全領域的領導者 Verkada 今天宣布 Jonathon Dixon 加入公司，負責公司在日本及亞太區 (JAPAC) 的上市行銷團隊和業務營運。Dixon 將負責帶領 Verkada 在澳洲、日本、韓國、台灣和新加坡的辦事處團隊，並將會在新加坡的 JAPAC 總部辦公。

Verkada 營收總監 Eric Salava 表示：「在短短一年內，我們的客戶群增長了 72%，這只是我們在 JAPAC 市場擴張的開始。Jonathon 在該地區擁有數十年領導經驗，將會為我們的團隊帶來更多機會，更重要的是，透過尊重私隱的解決方案來讓更多 JAPAC 社區安全無虞。」

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Verkada 日本及亞太區副總裁兼董事總經理 Jonathon Dixon
Verkada 日本及亞太區副總裁兼董事總經理 Jonathon Dixon

Jonathon 擁有超過二十年在 JAPAC 地區擴展跨國組織的經驗。他在加入 Verkada 之前曾任 Cloudflare 的亞太區、日本及大中華區副總裁兼董事總經理。在 Cloudflare 之前，Jonathon 在 Amazon Web Services (AWS) 擔任過多個領導職位，包括領導涉及數十億美元的企業業務部門。Jonathon 亦曾在 Cisco 和 IBM 擔任多個領導職位，擁有豐富經驗。

Verkada 的 JAPAC 副總裁兼董事總經理 Jonathon Dixon 表示：「我想不出比 Verkada 更重要的使命。我們正在改變組織保持生活和工作的社區安全的方式。我很高興能夠在 JAPAC 擴展和發展 Verkada 的版圖，並在最終讓該地區的更多組織能夠利用尖端技術，以尊重私隱的方式保護其人員和場所。」

多個地區領先組織信賴 Verkada 作為其物理安全層，包括 City Beach千葉羅德海洋球隊Brighton Grammar SchoolHeinemann Australia。Verkada 亦與多個地區整合商安裝商建立了重要合作關係，包括 Focus Digital Security Solutions、Field Solutions Holdings、LG CNS 以及高千穗交易株式會社。

關於 Verkada
Verkada 以簡單易用而設計六大產品系列：網路監控攝影機門禁控制環境感應器警報器工作場所對講機 ，透過綜合的雲端軟件平台，提供無法比擬的物業安全。全球 85 個國家/地區 26,000 多個機構信賴 Verkada 作為物理安全層，以實現更輕鬆管理、智能控制和可擴展部署。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.verkada.com

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