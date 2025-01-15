Verkada擴大領導團隊以推動日本及亞太區（JAPAC）渠道增長

Boudewijn Pesch加盟Verkada擔任日本及亞太區（JAPAC）渠道銷售副總裁

加州聖馬特奧2025年1月15日 /美通社/ -- 雲端物理安全龍頭企業Verkada今日宣佈任命Boudewijn Pesch為日本及亞太區（JAPAC）渠道銷售副總裁。在此職位上，Pesch將負責監督Verkada在JAPAC地區的渠道策略和合作夥伴關係，致力於推動增長並擴大公司在關鍵市場的影響力。

「Boudewijn Pesch在日本及亞太區（JAPAC）的豐富經驗和卓越業績使他成為推動我們使命的理想領袖，我們的使命是大規模提供集成且尊重私隱的安全解決方案，」Verkada營收總監Eric Salava表示。他指出：「Boudewijn Pesch的領導將加速我們加強渠道關係的努力，並將我們的尖端技術帶給日本及亞太區（JAPAC）更多的組織。」

Verkada日本及亞太區（JAPAC）渠道銷售副總裁Boudewijn Pesch

Boudewijn Pesch加盟Verkada之際，擁有超過30年的銷售和區域領導經驗。他最近擔任Axis Communications亞太區副總裁，期間重新打造了公司的亞太區組織，以便更有效地為合作夥伴和客戶提供服務。在他的職業生涯中，Boudewijn Pesch一直致力於透過合作推動增長，並在該地區建立長期的合作夥伴關係。

「我很榮幸能夠加入 Verkada，並為其在日本及亞太區（JAPAC）市場的增長作出貢獻，」Verkada日本及亞太區（JAPAC）渠道銷售副總裁Boudewijn Pesch表示。他補充道：「Verkada在物理安全和商業分析方面的創新方法，加上對私隱的承諾，為組織轉變理解和保護社區的方式提供了獨特機會。我期待與合作夥伴攜手，將Verkada的解決方案帶給區域內的更多客戶。」

Verkada對日本及亞太區（JAPAC）的承諾可從其日益增長的客戶基礎中看出，其中包括City Beach、日本職棒太平洋聯盟球隊「千葉羅德海洋」（Chiba Lotte Marines）、布萊頓文法學校（Brighton Grammar School）以及夏普福山激光株式会社（Sharp Fukuyama Laser）等機構。公司還與該地區的領先集成商和渠道合作夥伴建立了合作夥伴關係，確保其行業領先解決方案的無縫實施和支持。目前，Verkada擁有超過28,000名全球客戶，服務89家《財富》500強公司，並在全球15個辦公室擁有2,100多名員工。該公司市值35億美元，並已籌集4.566億美元資金。

Verkada簡介

Verkada以簡單易用而設計六大產品系列：網路監控攝影機、門禁控制、環境感應器、警報器、工作場所和對講機 ，透過綜合的雲端軟件平台，提供無法比擬的物業安全。全球85個國家/地區26,000多個機構，包括89家《財富》500強企業，均信賴Verkada作為物理安全層，以實現更輕鬆管理、智能控制和可擴展部署。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.verkada.com。

SOURCE Verkada