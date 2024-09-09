VERMEG和IDClear聯手為印度尼西亞金融市場帶來CCP抵押品管理和數字解決方案

印尼雅加達2024年9月9日 /美通社/ -- VERMEG，全球數字抵押管理、證券、風險、監管和結算解決方案的領導者，今天宣布與印尼金融市場的清算和擔保中央結算方IDClear建立戰略合作關係，並通過簽署諒解備忘錄正式確立該合作。

IDClear自2021年以來一直是VERMEG的客戶合作夥伴，利用VERMEG領先的跨產品擔保管理解決方案MEGARA，將擴大此次合作範圍，納入VERMEG的數字中央結算平台，該平台包括擔保品優化、擔保品評估（資格、估值、消息傳遞）、客戶入職、違約管理及其他增值雲應用程序。

VERMEG的數字中央結算平台以雲原生API優先架構構建，幫助市場基礎設施和資本市場客戶優化資產，提高生產力，增強風險管理能力，同時讓客戶能夠向其成員或客戶提供增值服務。

Badreddine Ouali，VERMEG首席執行官評論道：

「我們很高興能夠擴展與IDClear的戰略合作，涵蓋我們的數字中央結算方案。通過將IDClear的抵押品管理專業知識與我們的靈活數字中央結算方解決方案相結合，我們正在賦能IDClear及其成員，優化他們的庫存和生產力，提高盈利能力，同時幫助減少他們的信用、市場和系統風險。」

Iding Pardi，IDClear的首席執行官表示：

「我們很高興能夠與VERMEG合作，將其最佳實踐中央結算解決方案擴展至印度尼西亞金融市場。這使我們的結算會員有機會享受最新的雲數字技術。」

链接：

https://veggoplatform.com/market-infrastructure

https://veggoplatform.com/cib-asset-management

https://veggoplatform.com/platform

https://www.vermeg.com/megara/

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Email: [email protected]

關於VERMEG

VERMEG是專注於擔保管理、合規和保險行業的軟體和數位解決方案的領先提供商。作為擔保市場的領導者，其技術針對推動運營效率、節約成本、優化和風險緩解的關鍵挑戰。在金融領域擁有超過25年的經驗，VERMEG對目前行業面臨的挑戰有深刻的理解。通過我們的低代碼無代碼技術開發的數位解決方案，VERMEG的Veggo平台提供完美契合客戶需求的現成應用程式。這確保客戶能夠實現更高的效率、改善用戶體驗，並具備擴展業務和降低成本的能力。

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關於IDClear

IDClear成立於1996年，是印尼資本市場的一個清算和擔保機構或中央對手方。IDClear的業務範圍是組織證券交易和受監管的場外交易的清算，以及證券交易結算擔保。行業和經濟的發展使IDClear能夠通過開展其他金融支持服務來擴展其業務活動，得到印尼金融服務管理局的批准，並遵循適用的法律法規。2020年對IDClear來說是一個里程碑，因為它擴大了在場外衍生品市場作為中央對手方的角色，並支持政府推動建設一個綜合、高效和透明的金融市場的計劃。

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SOURCE VERMEG