VIAC SYMPOSIUM 2024：經濟不確定時期的跨境貿易與投資：爭議與仲裁

越南河內2024年6月14日 /美通社/ -- 2024年6月26日至27日，越南國際仲裁中心(VIAC)在美國國際開發署(USAID)的技術支持下，將在河內舉辦一系列名為「VIAC SYMPOSIUM 2024」的活動。VIAC SYMPOSIUM 2024以「經濟不確定時期的跨境貿易和投資：爭議與仲裁」為主題，將以線下和線上方式舉行，眾多知名專家、律師、法學家以及國內外投資者和在越南投資的企業將共襄盛舉。

VIAC SYMPOSIUM 2024包括四場活動，主要內容如下：（1）2024年6月26日上午VIAC線上案件例管理平臺啟動儀式，（2）2024年6月26日下午越南企業在當前經濟不確定性中走向全球舞臺的研討會，（3）2024年6月27日上午基礎設施、建築和房地產領域應對市場波動的破壞和重建研討會以及（4）2024年6月27日下午，展望越南在數字經濟時代前進時替代性爭議解決新篇章的研討會：法律限制、調適和人力資源。在框架內，VIAC將與行業和地方商業協會簽署合作備忘錄，確認合作內容，進行防範法律風險和有效解決糾紛的活動。