Vici Energy 加入 United Nations Global Compact

作為與聯合國全球協議的持續合作的一部分，Vici Energy 將完成一份年度的 Communication on Progress (COP) 報告，概述其在人權、勞動、環境、反貪污領域支援，以及維持聯合國全球協議十項原則方面的進展。

參與此計劃還有助加強 Vici Energy 透過投資於可再生能源和創新技術，減少整個石油和天然氣產業供應鏈的排放，以促進能源轉型的努力。透過這些努力，Vici Energy 旨在大幅減少其環境足跡的同時，能夠滿足全球對能源資源與日俱增的需求。

能源行業對塑造地球的未來起著關鍵作用，Vici Energy 旨在促進服務的社區的進步和繁榮，同時保護環境，以創造更美好和更可持續的未來。

Vici Energy 簡介

Vici Energy 是一間私人擁有的綜合能源公司，致力於探索、開發和提供可再生和傳統能源。我們的目標很簡單：提供可靠、高品質和經濟實惠的能源。我們將新興市場優先考慮，利用本地的專業知識來推動經濟增長，並為業界中人和我們經營的社區創造有形價值。

Vici Energy 是聯合國全球協議和聯合國全球協議網絡阿聯酋的參與者，並堅持以其原則為基礎的負責任企業方針。

如需更多資訊，請瀏覽 https://www.vicienergy.com/

SOURCE Vici Energy