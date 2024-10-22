Vici Energy 加入 United Nations Global Compact

新聞提供者

Vici Energy

22 10月, 2024, 16:56 CST

阿聯酋迪拜2024年10月22日 /美通社/ -- 適逢 World Energy Day，Vici Energy 欣然宣布已成為 United Nations Global Compact (UNGC) 和 UN Global Compact Network UAE的成員，這是一個自願性的領導平台，用以發展、實施和公開負責任的企業行為。

隨著此公佈，Vici Energy 加入了世界上最大的企業可持續發展計劃，擁有超過 20,000 間公司和 3,800 家非商業參與者，總部位於 160 多個國家和 70 多個本地網絡，都致力於採取負責任的商業行動以創造更美好的世界。

Vici Energy joins the United Nations Global Compact
Vici Energy joins the United Nations Global Compact

作為與聯合國全球協議的持續合作的一部分，Vici Energy 將完成一份年度的 Communication on Progress (COP) 報告，概述其在人權、勞動、環境、反貪污領域支援，以及維持聯合國全球協議十項原則方面的進展。

參與此計劃還有助加強 Vici Energy 透過投資於可再生能源和創新技術，減少整個石油和天然氣產業供應鏈的排放，以促進能源轉型的努力。透過這些努力，Vici Energy 旨在大幅減少其環境足跡的同時，能夠滿足全球對能源資源與日俱增的需求。

能源行業對塑造地球的未來起著關鍵作用，Vici Energy 旨在促進服務的社區的進步和繁榮，同時保護環境，以創造更美好和更可持續的未來。

Vici Energy 簡介

Vici Energy 是一間私人擁有的綜合能源公司，致力於探索、開發和提供可再生和傳統能源。我們的目標很簡單：提供可靠、高品質和經濟實惠的能源。我們將新興市場優先考慮，利用本地的專業知識來推動經濟增長，並為業界中人和我們經營的社區創造有形價值。

Vici Energy 是聯合國全球協議和聯合國全球協議網絡阿聯酋的參與者，並堅持以其原則為基礎的負責任企業方針。

如需更多資訊，請瀏覽 https://www.vicienergy.com/

SOURCE Vici Energy