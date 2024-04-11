Viettel開設越南最大的數據中心，通過部署綠色技術，為人工智能發展做好準備

Viettel Hoa Lac數據中心建築面積21,000平方米，擁有60,000台服務器和2,400多個機架，總電力容量30MW，是越南目前最大的數據中心。

隨著第14個數據中心的啟用，Viettel進一步提升了基礎設施能力，目前擁有230,000台服務器和11,500個機架，總電力容量也增至87MW。這也體現了Viettel致力於在越南建設強大數字基礎設施的承諾。

Viettel Hoa Lac數據中心擁有多項綠色證書，如能源管理標準、環境影響管理標準以及職業安全和衛生標準。這也是首個承諾使用可再生能源滿足30%用電需求的數據中心。

Hoa Lac數據中心冷卻機組的性能系數超過6.0，比越南行業標準高出40%。電源使用效率達到1.4-1.45，比越南現有數據中心低12%。該數據中心還獲得了滙豐銀行的可持續融資資格認證。

Viettel Group董事長兼總經理Tao Duc Thang先生表示：「Viettel將繼續投資於數據中心。根據我們的戰略規劃，Viettel將繼續投資並擴大規模，到2025年和2030年分別將機架數量增至17,000個和34,000個。公司已準備好與企業合作，在越南普及雲計算，實現所有個人、家庭、組織和企業都能訪問國內雲空間的國家願望。」

越南信息和通信部長阮孟雄（Nguyen Manh Hung）在Viettel數據中心開幕式上表示：「Viettel已將未來兩年至少建設3座數據中心（總容量240MW）列入其發展計劃中，以履行其作為國家數字基礎設施領導者的使命。」

SOURCE Viettel Group