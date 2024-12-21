Viettel High Tech簽署數百萬美元合同，為中東部署5G網絡

根據協議，Viettel High Tech將向HCT提供采用非獨立組網(NSA)技術的4G和5G基站。特別是，VHT還將供應基於雲的核心網絡基礎設施。這得益於VHT在端到端技術（從核心網絡到接入網絡）方面的深厚專業知識積累。

High Cloud Technologies將部署VHT研發並生產的電信解決方案及設備，以履行商業合同，並與中東主要電信運營商共同開展5G試驗，旨在驗證VHT產品的可靠性和有效性。

與其他供應商相比，VHT的產品以高品質和高性價比著稱。這使得High Cloud Technologies能夠在阿聯酋和中東其他地區，特別是郊區和農村地區，擴大電信覆蓋范圍。此次合作有助於提高這些地區的教育和社會生活水平。通過這一合作伙伴關系，HCT旨在鞏固其領導地位，開拓未來與潛在客戶合作的機會，共繪中東電信藍圖。

自2017年起，Viettel High Tech一直深耕4G技術，2019年開始轉戰5G，至2024年已實現5G技術從核心網絡至基站的全面商業化。此份阿聯酋合同是Viettel在中東地區的首個重大電信項目。

VHT首席執行官Nguyen Vu Ha表示：「Viettel的4G和5G產品均符合國際標准。我們能夠根據市場需求定制功能或調整頻率，這得益於我們對核心至接入網絡技術的全面掌控。」

在簽約儀式上，HCT首席執行官Salah Ali強調：「VHT產品的開放性和靈活性令人印象深刻。這不僅深化了我們與電信運營商的合作，更增強了我們進入新市場的能力。與VHT合作，將助力HCT進一步穩固市場領導地位，同時探索與新客戶的合作可能，共謀中東電信的未來。」

媒體咨詢：

Viettel High Tech品牌與傳播負責人Le Thuy Mai

電郵：[email protected]

SOURCE Viettel High Technology Industries Corporation