ViewSonic攜手聯合線上，共創首屆《永續好日子》逆轉園遊會，成功推動永續發展目標

台北2024年7月1日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic、台灣優派創新學會與一眾永續圈志同道合的夥伴們，於6月29、30日攜手主辦單位UDN聯合線上在松山文創園區2號、3號及4號倉庫圓滿舉行第一屆《永續好日子》。本活動融合創意與互動的趣味策展形式，推出「食、衣、住、行、育、樂」六大主題策展，成功吸引了大批民眾前來參觀，與社會大眾分享如何從日常生活的各個面向實踐永續的知能與解決方案。

本次活動特邀多位專家學者與行業領袖，進行深入探討當代永續發展的專題講座。此外，設置了數個互動展區，讓參與者透過實際體驗，學習如何在日常生活中實踐永續理念。為了體現環保承諾，活動場地選用租賃裝潢建材及可循環再利用的材料進行搭建。在入口迎賓處及親子DIY手作互動區，分別設置了86吋及65吋ViewSonic ViewBoard互動顯示器，其產品設計均榮獲EPEAT銀級認證，保證將對環境的影響降至最低。此外，設置在大會舞台區的ViewSonic 135吋All-in-One LED顯示器，不僅為舞台增添氣派氛圍，其所具備的可折疊式螢幕設計、搭配移動式航空箱，更有效減少了包裝材料的使用和安裝時間，實現對資源的高效利用。