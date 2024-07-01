ViewSonic攜手聯合線上，共創首屆《永續好日子》逆轉園遊會，成功推動永續發展目標

01 7月, 2024, 11:00 CST
台北2024年7月1日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic、台灣優派創新學會與一眾永續圈志同道合的夥伴們，於6月29、30日攜手主辦單位UDN聯合線上在松山文創園區2號、3號及4號倉庫圓滿舉行第一屆《永續好日子》。本活動融合創意與互動的趣味策展形式，推出「食、衣、住、行、育、樂」六大主題策展，成功吸引了大批民眾前來參觀，與社會大眾分享如何從日常生活的各個面向實踐永續的知能與解決方案。
本次活動特邀多位專家學者與行業領袖，進行深入探討當代永續發展的專題講座。此外，設置了數個互動展區，讓參與者透過實際體驗，學習如何在日常生活中實踐永續理念。為了體現環保承諾，活動場地選用租賃裝潢建材及可循環再利用的材料進行搭建。在入口迎賓處及親子DIY手作互動區，分別設置了86吋及65吋ViewSonic ViewBoard互動顯示器，其產品設計均榮獲EPEAT銀級認證，保證將對環境的影響降至最低。此外，設置在大會舞台區的ViewSonic 135吋All-in-One LED顯示器，不僅為舞台增添氣派氛圍，其所具備的可折疊式螢幕設計、搭配移動式航空箱，更有效減少了包裝材料的使用和安裝時間，實現對資源的高效利用。
ViewSonic優派學院院長兼台灣優派創新學會理事長連育仁表示：「ViewSonic為全臺率先通過『科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 』 減碳目標驗證的公司之一，秉持永續、創新的精神，全部產品皆遵循節能減碳設計以達到永續效益。此次活動成功展示了我們推動淨零排放的努力，並與社會各界共同探討如何在未來進一步深化永續理念。」
ViewSonic在產品開發及企業運營中，致力於實現聯合國永續發展目標（SDG）第4項優質教育、第12項負責任消費與生產以及第15項保育陸域生態。未來，ViewSonic將繼續投入更多資源和努力，透過提升教育品質、設計永續產品以及提供無紙化視訊解決方案，與各界攜手，共同實現永續目標。
更多活動資訊，請參閱《永續好日子》官方網站：https://udn.com/goodday2024/。
關於台灣優派創新學會
台灣優派創新學會是由ViewSonic於2023年所成立之非營利社會團體，旨在促進台灣社會的科技創新與公益服務。台灣優派創新學會致力於協助產業及學術界進行數位轉型，建立先進科技生活圈。學會任務包括推動創新科技融入教育、教學及相關研究，促進教育科技產業交流，組織國內教師交流會議，推動教師專業成長，舉辦教育科技相關研討會，引導產業推動社會公益、文化與教育服務，協助產學界轉型。台灣優派創新學會期待透過這些努力，為台灣教育科技帶來更多創新與進步，貢獻社會發展。欲了解更多台灣優派創新學會重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/education/。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 「See the difference」。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。
SOURCE ViewSonic
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