ViewSonic 第五屆 ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽正式展開

今年的獎項總價值約為24,000美元，除了獎金之外，也將獲得專業級影像創作、編輯工具等一系列獎項，包括 ColorPro 專業色彩顯示器，以及PANTONE 和 Calibrite 產品、一年期 Shoot The Frame Premium 會員資格和一年期 Tinyspace 會員資格，以期能進一步協助創作者提升創作能量。此外，獲獎者還將有機會於 ColorPro 數位平台、頒獎典禮和展覽，向全球展示自己的作品，並成為 ColorPro 的長期合作夥伴。

ViewSonic顯示器事業部總經理林宗漢表示：「我們秉持著持續賦能全球創作者的使命，熱切期待第五屆 ColorPro Awards 正式展開。每年，我們都見證了令人驚嘆的創意和創新。今年主題『躍動（Momentum）』完美地展現了我們希望在創作中打造勢不可擋的躍動，激發參賽者前進的動力。今年新增了數位藝術和生成藝術類別，期待能擴展創意表達的範疇，提供藝術家更多展示才華的機會。」

此次賽事ViewSonic也將攜手創意產業夥伴SHOOTERS、PANTONE®、Tinyspace、Calibrite、Shoot The Frame 和 The Design Kids ，舉辦藝術沙龍、工作坊，並共同組成評審團，針對參賽藝術作品的故事性、美學、創意、與大賽主題的相關性、技術執行等方面，嚴謹評比所有參賽作品。

ViewSonic也特別邀請五位ColorPro大使分享以「躍動（Momentum）」為題的影像創作。專業攝影師 Andrea Astarita 描述「躍動」為「將動態的瞬間凝聚在時間中，傳達主體的能量和躍動。」他的照片強調了躍動在我們周圍無處不在的存在。

專業攝影師和影像創作者 Tim Burgess 將「躍動」與海洋水域的巨大能量聯繫在一起。在他的影片《大遷徙》中，記錄了座頭鯨的遷徙過程，展示了它們成群結隊穿越太平洋時的驚人動力，以及它們衝破海面時所展現的躍動生命力。

了解更多ColorPro大使參與第五屆 ColorPro Awards的創作作品，請參考活動網站：https://www.viewsonic.com/colorpro/event/colorproawards2024/pro-tips

如需了解更多第五屆ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽詳細資訊，請參考活動網站：https://www.viewsonic.com/colorpro/event/colorproawards2024/

*關於競賽條款與條件，請參考活動網站中關於條款的更多說明。

*本競賽由位於台灣新北市的優派國際股份有限公司(ViewSonic International Corp.)主辦和贊助。優派國際股份有限公司為美國加州的美商優派股份有限公司(ViewSonic Corp.)之子公司。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

關於 SHOOTERS

SHOOTERS 是一個全球創意社群，專為創作者舉辦活動，提供來自世界各地的創作者拍攝、交流和與見面的機會。自 2016 年成立以來，透過社群媒體的力量迅速增長，會員數量已達數百萬，並持續在全球快速擴展。目前在全球有 12 個據點，未來還將增加更多。SHOOTERS 歡迎新成員加入。欲了解更多資訊，請參考www.worldshooters.com或在 Instagram 上搜尋 @world.shooters 和 @uk.shooters。

關於 Pantone

Pantone 提供全球通用的色彩語言，使品牌和製造商在每個工作流程階段能做出關鍵色彩決策。全球超過 1,000 萬的設計師和生產者運用 Pantone 的產品和服務，從靈感到創作，全程定義、溝通和創作色彩 – 利用先進的 X-Rite 技術，打造圖像、時尚和產品設計的各種材料的色彩一致性。Pantone 標準包括數字和實體的色彩規範和工作流程工具。Pantone 色彩研究所™ 提供定制的色彩標準、品牌識別和產品色彩諮詢，以及流行趨勢預測，包括年度 Pantone 色彩、時裝秀色彩趨勢報告、色彩心理學等。Pantone B2B 授權將 Pantone 色彩系統融入不同產品和服務，使被授權者能夠傳達Pantone 價值，提升用戶的效率。Pantone將色彩和設計結合於服裝、家居和配飾中將色彩融入每個人的生活中。欲了解更多資訊，請參考 www.pantone.com 或在 Instagram、Facebook 和 LinkedIn 上追蹤 Pantone 社群。

關於 Tinyspace

Tinyspace 是業界有名的求職平台，具有需多優秀人士的作品集、簡歷，目的是在幫UX、UI、CX、產品、服務和平面設計專業人士職涯發展。欲了解更多資訊，請參考 https://hey.tinyspace.io 。

關於 Calibrite

Calibrite 專注於為攝影師、電影製作人、設計師和對色彩充滿熱愛並要求最佳色彩管理工具的內容創作者提供最優質的解決方案。欲了解更多資訊，請參考 https://calibrite.com 。

關於 Shoot The Frame

Shoot The Frame擁有來自全球的職業和業餘攝影師的作品，包含最佳的人像、風景和野生動物影像。於 2012 年推出，每月舉辦攝影比賽，有機會贏取獎項並獲得國際曝光。欲了解更多資訊，請參考 https://shoottheframe.com 。

關於 The Design Kids

The Design Kids（TDK）是一個全球線上資源平台，同時在世界各地擁有當地實體社群，服務於數千名學生和平面設計專業畢業生。我們致力於教育、啟發並成為創作者與設計行業聯繫的橋梁。欲了解更多資訊，請參考https://thedesignkids.org/。

SOURCE ViewSonic