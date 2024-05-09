常春藤英語與ViewSonic攜手共創國小英語教育的嶄新學習模式

常春藤英語創辦人賴世雄表示：「常春藤英語只專注做好英語這件事，因此，秉持著對教育的熱忱，與提升教學品質的堅持，驅動我們教學團隊不斷前進，更致力提供專業且系統化的英語教學資源，以因應教育趨勢需求。此次很高興能與ViewSonic合作，透過他們的創新技術和全球數位教學經驗，將英語學習結合遊戲，並整合進英語互動教材中，不僅能豐富教學體驗，也讓英語學習變得更加生動有趣。相信此次的合作，將為國小英語教學帶來全新改革，且提升孩子全球化的競爭力。」

ViewSonic優派學院院長連育仁表示：「與常春藤英語的合作，是ViewSonic在教育科技發展及數位內容創新的重要里程碑。myViewBoard沉浸式數位白板系統已在全球中、小學廣泛使用，融入專業英語教育內容則是更進階的發展。教材數位化的趨勢不專屬於中、小學，專業課程更需要數位轉型。這次的合作將使英語教師可以更有效率地設計課程，同時為學生創造寓教於樂的學習活動，自然掌握英語技能。」

活化英語學習過程、提升學習成效

《myViewBoard賴世雄國小英語互動遊戲包》設計與學生日常息息相關的主題，涵蓋天氣、時間、顏色及服飾等，讓學生在記憶單字、片語時，與生活經歷建立深度連結，再透過互動遊戲如「記憶翻翻牌」、「泡沫大戰」等，實際應用英語，轉化傳統的背誦學習，自然強化聽、說、讀、寫技能。而《myViewBoard賴世雄國小英語道地自然發音》則針對長母音、短母音、子音等主題，規劃系統化課程，幫助教師在教學英文26個字母的自然發音時，透過母語人士的發音音檔示範、發音視覺圖像化、互動練習遊戲等，從淺至深，讓學生掌握正確發音並加深學習印象。

強強聯手引領英語教育創新

賴世雄教授深耕英語領域長達37年，於2003年為兒童英語教育埋下一顆種子，不僅致力研發適合孩子們的英語教材，更開放各種聯盟合作，擴大英語教學的影響力，時至今日，常春藤英語聯盟在全臺灣已擁有三百多間分校。然而，常春藤英語往前邁進的腳步從不停止，在傾聽實戰教學現場的教師親身回饋、與家長建議之後，常春藤英語全方位朝向數位發展，包括教材全面支援數位、開發跨平台APP、融入108課綱生活素養、運用動畫教學以及創建「常春藤e學院」，透過創新顛覆傳統的教學模式，將學習變得更主動且多元。藉由此次與ViewSonic的合作，運用互動豐富的教育科技把創新的英語教學方法推廣到更多學校，利用科技的力量激發孩子的學習潛能，為臺灣國小教育注入創新動力。

關於常春藤英語

常春藤英語是台灣英語教育的推動引擎，1988年創立《常春藤解析英語雜誌》，創刊至今將滿37年，成為國高中生的英語重要學習資源。2003年創辦人賴世雄教授受個人經歷的啟發，將品牌擴展至兒童美語領域，致力兒童美語啟蒙和教育的深耕。憑藉賴教授的英語專業以及多年教學、研發經驗，不僅提供幼兒啟蒙、兒童美語課程，還涵蓋跨領域營隊、國/高中英檢培訓、成人多益/雅思/托福考照專業書籍，常春藤英語的出版書籍更廣泛涵括食、衣、住、行、育、樂之生活素養主題。秉持著「以專業英語教育為終生志業」之初衷，常春藤英語在台灣雙語學習領域留下深遠足跡與顯著成果。欲了解更多重要訊息，請參見https://www.peterlai.com.tw/。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw。

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