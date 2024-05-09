常春藤英語與ViewSonic攜手共創國小英語教育的嶄新學習模式

09 5月, 2024, 09:00 CST
臺北2024年5月9日 /美通社/ -- 專業英語教育的領航者常春藤英語與全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic共同宣布推出專為國小階段設計的英語互動數位教材，結合賴世雄教授30多年的英語教學經驗與ViewSonic的創新教育科技，旨在透過遊戲化、系統化的教學模式提升學習效果，為國小學童帶來引人入勝的英語學習體驗。
常春藤英語教學研究團隊憑藉著豐富的教學資源，與ViewSonic合作開發《myViewBoard賴世雄國小英語互動遊戲包》，教材運用myViewBoard沉浸式數位白板系統的多元互動功能，將八款適合國小學童且深受英語教師喜愛的遊戲融入數位教學，教師只要填入單字、句型，即可快速輕鬆設計適合課堂的遊戲，提升學生參與度。之後也將推出《myViewBoard賴世雄國小英語道地自然發音》，讓學生可以輕鬆掌握正確發音，自然而然提升英語應用能力。
常春藤英語創辦人賴世雄表示：「常春藤英語只專注做好英語這件事，因此，秉持著對教育的熱忱，與提升教學品質的堅持，驅動我們教學團隊不斷前進，更致力提供專業且系統化的英語教學資源，以因應教育趨勢需求。此次很高興能與ViewSonic合作，透過他們的創新技術和全球數位教學經驗，將英語學習結合遊戲，並整合進英語互動教材中，不僅能豐富教學體驗，也讓英語學習變得更加生動有趣。相信此次的合作，將為國小英語教學帶來全新改革，且提升孩子全球化的競爭力。」
ViewSonic優派學院院長連育仁表示：「與常春藤英語的合作，是ViewSonic在教育科技發展及數位內容創新的重要里程碑。myViewBoard沉浸式數位白板系統已在全球中、小學廣泛使用，融入專業英語教育內容則是更進階的發展。教材數位化的趨勢不專屬於中、小學，專業課程更需要數位轉型。這次的合作將使英語教師可以更有效率地設計課程，同時為學生創造寓教於樂的學習活動，自然掌握英語技能。」
活化英語學習過程、提升學習成效
《myViewBoard賴世雄國小英語互動遊戲包》設計與學生日常息息相關的主題，涵蓋天氣、時間、顏色及服飾等，讓學生在記憶單字、片語時，與生活經歷建立深度連結，再透過互動遊戲如「記憶翻翻牌」、「泡沫大戰」等，實際應用英語，轉化傳統的背誦學習，自然強化聽、說、讀、寫技能。而《myViewBoard賴世雄國小英語道地自然發音》則針對長母音、短母音、子音等主題，規劃系統化課程，幫助教師在教學英文26個字母的自然發音時，透過母語人士的發音音檔示範、發音視覺圖像化、互動練習遊戲等，從淺至深，讓學生掌握正確發音並加深學習印象。
強強聯手引領英語教育創新
賴世雄教授深耕英語領域長達37年，於2003年為兒童英語教育埋下一顆種子，不僅致力研發適合孩子們的英語教材，更開放各種聯盟合作，擴大英語教學的影響力，時至今日，常春藤英語聯盟在全臺灣已擁有三百多間分校。然而，常春藤英語往前邁進的腳步從不停止，在傾聽實戰教學現場的教師親身回饋、與家長建議之後，常春藤英語全方位朝向數位發展，包括教材全面支援數位、開發跨平台APP、融入108課綱生活素養、運用動畫教學以及創建「常春藤e學院」，透過創新顛覆傳統的教學模式，將學習變得更主動且多元。藉由此次與ViewSonic的合作，運用互動豐富的教育科技把創新的英語教學方法推廣到更多學校，利用科技的力量激發孩子的學習潛能，為臺灣國小教育注入創新動力。
關於常春藤英語
常春藤英語是台灣英語教育的推動引擎，1988年創立《常春藤解析英語雜誌》，創刊至今將滿37年，成為國高中生的英語重要學習資源。2003年創辦人賴世雄教授受個人經歷的啟發，將品牌擴展至兒童美語領域，致力兒童美語啟蒙和教育的深耕。憑藉賴教授的英語專業以及多年教學、研發經驗，不僅提供幼兒啟蒙、兒童美語課程，還涵蓋跨領域營隊、國/高中英檢培訓、成人多益/雅思/托福考照專業書籍，常春藤英語的出版書籍更廣泛涵括食、衣、住、行、育、樂之生活素養主題。秉持著「以專業英語教育為終生志業」之初衷，常春藤英語在台灣雙語學習領域留下深遠足跡與顯著成果。欲了解更多重要訊息，請參見https://www.peterlai.com.tw/。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw。
SOURCE ViewSonic
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