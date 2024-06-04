ViewSonic展示一站式視訊會議與智慧學習

專為遠距會議打造的一站式視訊協作解決方案

為提升實體與遠端團隊的工作效率， ViewSonic 以「一站式視訊協作會議」為主軸提供簡化工作流程的整合方案，更增強「直覺操作」、「即時協作」、「企業級安全性」和「遠端設備管理」四大特點，並依循永續發展原則而設計，以符合現代企業需求。其方案包括ViewSonic顯示器搭配 TeamJoin™視訊協作會議解決方案、提供多樣化工作模板的TeamOne™ 即時協作平臺、以及能遠端監控多台裝置的Manager顯示設備管理系統，打造商務應用下的未來會議空間。

此次展示採用ViewBoard 105 吋 5K 互動顯示器搭配TeamJoin，一鍵即可高效開啟Microsoft Teams Rooms雙向視訊會議。其21:9 超寬顯示器適用前列會議版面（Front-row），讓簡報、與會者與訊息等完整顯示在同一畫面，增進遠端會議之臨場感。

輕鬆設置客製化大尺寸顯示器 展演精彩畫面

展中亦首度展示其最新的客製化一體式 LED 顯示器－LDC 系列，超薄型263吋LED 顯示器置於大廳入口挑高處，讓賓客一進門即體驗超大清晰螢幕所帶來的視覺震撼。該系列結合All-in-One整合設計與自訂尺寸兩大特點，可組合成不同縱橫比和尺寸的數位顯示牆，呈現達760吋的高畫質LED畫面。除此之外，此創新設計亦解決安裝傳統大型顯示器所面臨的挑戰，以滿足在多元場域的各種創意應用，適合安裝於商業接待大廳以提升企業形象、以及作為購物中心等公共空間的廣告展示解決方案。

提升互動學習 引領教育數位轉型的全新體驗

除了商用市場，ViewSonic長期耕耘教育產業，為全球數位教育升級注入動能。透過ViewBoard結合myViewBoard沉浸式數位白板系統、ClassSwift一站式即時互動教學平臺和TeamOne為教師賦能，運用高互動學習、多元數位內容及課堂即時協作，提升學生參與度與學習動機。同時，學生也能在課堂上提供即時反饋，大幅增進學習成效。教學環境全面數位化，不僅有助於推動環境永續，也讓校園資源分配更有效率。使用Manager集中管理多台顯示器，IT人員可遠端管理、控制、與維護多台設備，也能透過廣播功能一鍵將訊息推播至各顯示器，降低校內溝通時間成本。

持續創新產品 助力專業及創意工作者提升工作表現

ViewSonic 亦展出多款顯示器系列新品，包括具備 Windows Hello 人臉識別和內建 Zoom® 認證視訊功能的 WorkPro系列商用顯示器、滿足多工並提升閱覽體驗的 16:10 可攜式顯示器，以及為創意專業人士設計的 ColorPro系列 推出Thunderbolt™ 4技術支援的專業顯示器和具防水功能的可攜式螢幕，還有ViewSonic Gaming首款 OLED 電競顯示器和支援 240Hz 刷新率的 VX 系列機種。

此外，即將問市的新款 ViewBoard 互動顯示器具備 Writeaway 提筆即寫和 NFC 卡自動登入功能，為滿足企業彈性需求，135 吋 All-in-One LED 免組裝移動式解決方案提供高使用彈性，高亮度雷射投影機搭配無線投影傳輸套組則提升會議投影的靈活性和便利性。

取得產品永續及減碳認證 實踐永續承諾

ViewSonic積極創新並落實企業永續發展，將理念納入其經營模式與產品設計。多數ViewBoard互動顯示器已取得美國電子產品環境影響評估工具（EPEAT）銀級認證、部分商用顯示器也榮獲「能源之星2024節能之最（ENERGY STAR Most Efficient 2024）」的殊榮。針對投影機系列，ViewSonic提供無汞的雷射和LED光源，更加環保省電。迄今，ViewSonic在減碳方面的成果和目標已獲得「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）的認證，逐步實現2025年淨零排放及環境保護的承諾。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

SOURCE ViewSonic