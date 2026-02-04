ViewSonic顯示科技賦能 助力商研院打造沉浸式3D繪本互動展

針對策展理念與動機，財團法人商業發展研究院董事長許添財表示：「實體展覽的魅力在於能將創意轉化為觀眾可親身探索的形式。透過數位科技賦能，觀眾不再是旁觀者，而是能真正走入故事情境，深刻感受原創內容蘊含的敘事深度與藝術。商研院作為國家服務業智庫，期望藉由本次展覽促進創意交流，推動更多臺灣原創IP發展的可能性。」

財團法人商業發展研究院國際發展服務中心主任簡陳中進一步說明： 「《蛋蛋怪盜來了！》不僅是一場互動展覽，更為臺灣原創 IP 走向市場注入動能，並提供內容創作得以發展的實踐舞台。展覽全程由民間自主發起，商研院擔任協調與整合角色，跨域串聯 18 家業者合作，將內容規劃、科技應用與商業模式緊密整合。透過科技與創意的結合，成功打破傳統閱讀的界線，讓繪本角色與故事以更立體、具互動性的形式被看見與體驗。」

ViewSonic 臺灣區總經理暨優派學院院長連育仁則強調：「鼓勵創新是 ViewSonic 的品牌精神，我們很榮幸能參與此次展覽，除了導入先進視覺解決方案，我們也將長期深耕教育科技、打造課室互動體驗的實務心得，轉化為與策展團隊交流空間與內容整合的建議。我們期盼能持續發揮技術專長，協助將創意構想順暢轉化為高品質的沉浸式觀展體驗，為臺灣文化教育的向下扎根貢獻心力。」

將繪本故事轉化為可參與的展覽場景 顯示與互動技術支援沉浸式展覽

本次展覽導入多款ViewSonic先進顯示解決方案，涵蓋商用投影機與75吋ViewBoard互動顯示器。因應不同展區需求，透過顯示設備結合軟硬體整合應用，成功打造高互動的沉浸式場域。這不僅激發親子共創，更為原創文化IP注入活力，以生動的方式詮釋繪本故事。

展場最吸睛的「互動投影區」運用兩台超短焦雷射投影機進行無縫畫面拼接，打造出寬6公尺、高2.2公尺的巨幅投影牆，立體還原繪本街道與氛圍。憑藉雷射光源高亮度與色彩飽和的優勢，即使在多光源的環境下，畫面仍維持極佳的視覺表現。觀眾僅需輕觸投影畫面即可觸發隱藏版動畫，還能將親手著色的貓熊警察與小怪盜等角色掃描至投影牆上，即時在繪本街道中行走。

為呼應繪本中「邊讀邊玩」的創作理念，策展團隊規劃六大遊戲關卡，以多元互動形式引導觀眾參與。藉由支援多點觸控技術的ViewBoard，確保多人同時操作時畫面仍順暢精準回應。其中「到底誰是偷蛋大盜」遊戲，孩子可透過拖拉怪盜五官元素完成拼圖，與家長一同推理辨識怪盜線索；「彩繪數位瓶蓋」則運用互動顯示器內建的myViewBoard沉浸式數位白板系統，提供直覺操作的數位畫布與豐富筆觸選擇，讓親子觀眾在作畫過程中盡情揮灑創意。

此外，展區亦搭配具廣視角與豐富色彩表現的32吋無邊框設計電競顯示器，流暢且清晰呈現「榴槤快閃追捕戰」等動態遊戲細節；並採用高解析度與的55 吋4K商用顯示器，細緻呈現觀眾專屬 Q 版分身與繪本角色的跳舞互動，無邊框設計讓整體視覺更自然融入展場情境。

從單一展覽到多元場域 顯示科技支援策展實務

ViewSonic 秉持著創新精神，致力將顯示科技拓展至多元領域。透過針對不同場域特性提供的客製化技術支援，為策展實務拓展了更多可能性。展望未來，ViewSonic 將持續串聯跨場域的應用經驗，攜手內容創作者與策展團隊，將更多精采的原創故事轉化為極具參與感的展演體驗。

展覽資訊

《蛋蛋怪盜來了！》警察波力的祕密任務 - 沉浸式數位互動遊戲展

展期：即日起至3月1日；（農曆新年除夕2/16、初一 2/17 休展）

時間：每日 11:00 – 20:00（19:00 停止現場售票與入場）

地點：瓶蓋工廠臺北製造所 M棟

購票連結：https://www.soulofart.com.tw/activities/eggninja

